Od pomluv k módní ikoně, která pobláznila internet. Mladší blond ségra Donatella opouští Versace

15. červenec 1997 byl pro světovou módu tragický den. Na schodech svého domu v Miami byl návrhář Gianni Versace zabit pomateným sériovým vrahem. Módní svět tak přišel nejen o nadaného designéra, ale také o muže, který pomohl definovat fenomén supermodelek – holky jménem Naomi či Claudia proměnil v globální ikony.

Mistryně velkolepých momentů

O Donatelle, mladší sestře Gianniho obarvené na blond, se vždy mnoho šuškalo - o její závislosti na kokainu, o dalších plastických úpravách, kterými vskutku nešetřila. Přesto všechny posměváčky uzemnila, když si dokázala vydobýt místo hlavní kreativní síly značky Versace, a stát se jednou z mála žen ve vedení slavného módního domu.

Kritici Donatelle předpovídali jen krátkou kariéru, nakonec značku Versace kormidlovala téměř třicet let.

K jejím vůbec nejvýznamnějším návrhům patří zelené lehce průsvitné šaty, kterým se kvůli vzoru přezdívá jungle dress. Model, v němž si v roce 2000 vyšla Jennifer Lopez na předávávání hudebních cen Grammy, ovšem veřejnost nezaujal ani tak svou transparentností jako výstřihem, který zpěvačce sahal až několik centimetrů pod pupík.

Odvážné šaty chtěl vidět každý, jenomže na začátku nového tisíciletí vyhledávač Google nabízel jen seznam odkazů. Poptávka uživatelů po fotografii šatů přiměla vývojáře k vytvoření záložky určené výhradně pro vyhledávání obrázků.

Cit pro popkulturu

Donatella vždy věděla, jak značce dodat na pozlátku. Internet pobláznila i v roce 2017, když po závěrečném defilé na týdnu módy v Miláně vyšla na molo. V zádech jí přitom následovala pětice nejznámějších topmodelek světa - Carla Bruni, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford, a Helena Christensen - všechny oděné do zlatě se třpytících šatů.

Donatella tak vzdala hold svému bratrovi, od jehož smrti tehdy uplynulo dvacet let, ale také slavnému momentu z roku 1991, kdy supermodelky vystupovaly ve videoklipu George Michaela k písni Freedom.

Stejně tak Donatella Versace vždy uměla naskočit na tu správnou módní vlnu a využít ji ve svůj prospěch. Když se před dvěma lety objevil v kinech trhák Barbie, značka Versace oblékala herečku Margot Robbie do aktuálních i archivních modelů. Nemohla chybět ani speciální kolekce La Vacanza inspirovaná růžovou Barbie horečkou. A hádejte, od koho mají Lady Gaga nebo Taylor Swift své třpytivé trikoty na svá vystoupení - samozřejmě, že od Versace!

Nová tvář, nová éra

Nyní se ve svých 69 letech Donatella stahuje z vedení domu Versace a stává se jeho hlavní ambasadorkou - vždyť Donatella je pro Versace to co Coco pro Chanel, to co Walt pro pohádkové impérium Disney. Na místo hlavního návrháře nyní míří 42 letý Ital Dario Vitale, který doteď pracoval v ateliérech Miu Miu. Zdalipak dokáže udržet značku Versace stále tak oslnivou?