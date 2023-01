Když Rusko v roce 2014 zabralo Krym a dvě oblasti v Donbasu, mnozí Srbové to vnímali jako odvetu za to, jak Západ přivodil odštěpení Kosova. A i když jsme s tím příměrem nesouhlasili, měl svou logiku. Ale teď jako by se ta logika měnila. Srbský prezident Vučič v rozhovoru pro Bloomberg mluvil de facto protirusky: „Pro nás je Krym Ukrajina a Donbas je Ukrajina. A tak to také zůstane.“ Co se děje?