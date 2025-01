Jídlo není určené jen k nasycení, prozrazují staré papírové dopisy posílané z ciziny

Poslední slovo 20:00

Bratr říká, že na sociální sítě nechodí, protože je to tam jen samé jídlo. Musím uznat, že o některých přátelích se dozvídám hlavně přes talíře. Vykládám si to tak, že se jim zdá škoda pustit se do jídla, aniž zaznamenali jeho estetickou hodnotu a podělili se o ni. Ale souvisí to jen s moderními sítěmi? Nedávno jsem narazila na krabici plnou dopisů. Papírových. Jsem totiž na světě už dlouho. Tak dlouho, že pamatuju ještě dobu, kdy se psaly dopisy.