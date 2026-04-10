Nepropagovat kolektivní vinu. Něco jako „všechny ženský“ a „všichni chlapi“ neplatí

Jednou jako příklad odstrašující. Přecházela jsem totiž na červenou a došlo ke srážce mé osoby s jízdním kolem. Ano, milí soudci z lidu, mohla jsem si za to sama, ale nebuďte na mě, prosím, zbytečně příkří. Modřina na stehně velká přes dvě dlaně mi dostatečně jasně vysvětlila, že bych se příště měla chovat zodpovědněji. Bicykl, který mě sejmul, byl jeden z těch masivních, solidních bicyklů, jaké město Londýn půjčuje každému, kdo se přihlásí a zaplatí přes apku.
Ani bicyklu, ani jezdci se nic nestalo – jezdec oboje hned na místě podrobil důkladnému vyšetření. Mě by nejradši odvelel do nemocnice na pohotovost, ale já jsem se oprášila, prohlásila, že mi nic není, a omluvila se. Ano, upřímně jsem se omluvila. On se nedopustil přestupku, já ano. Nejspíš jsem podvědomě počítala s tím, že cyklista přibrzdí, když mě uvidí na přechodu, ale to se nestalo. Napadlo mě, že je to možná cyklista sváteční, který sedí na kole, řečeno slovy mojí tety, „jak vosa na bonbónu“, a že tuhle operaci prostě nezvládl.
Vyděsila jsem ho, chudáka, pěkně. Až do setkání se mnou věřil, že stačí jet přiměřenou rychlostí uprostřed jízdního pruhu, pěkně rytmicky šlapat do pedálů a na červené zastavit. Tohle pohodlné přesvědčení mu náraz do mě zcela zničil. Snad jsem ho dokonce připravila o cyklistickou nevinnost.
Tolik tedy ke mně coby odstrašujícímu příkladu. Teď přejdeme ke mně jako k dobrému příkladu, k osobě zasluhující aspoň pár slovíček chvály.
Chlapík mi totiž nejmíň sedmkrát rozhořčeně opakoval, že on nic neudělal a za srážku můžu já. Já jsem mu nejmíň šestkrát dala za pravdu a ujistila ho, že vím, na čí straně je vina.
Když mi to začal říkat poosmé, vytanula mi na mysli nehezká věta. „Ty debile,“ oslovila jsem ho v ní, „já jsem jednou přecházela na červenou, tys do mě vrazil a já se ti omluvila. Víš, jak často uskakuju před kreténama na kolech, co si to hasej na červenou docela běžně? Víš, kolikrát mě málem sejmuli, ale neuráčili se ani zastavit, natož aby utrousili sorry? Víš kolikrát…“
A tady jsem se zarazila. Tenhle chlapec přece nemůže za to, co dělají jiní kolaři. A tenhle za to tuplem nemůže, vždyť dodržuje předpisy. Jen mu příliš dlouho trvá orientovat se v situaci. Není vyloučené, že je, jak se říká, na spektru. Jeho neschopnost přestat mlít, že on za nehodu nemůže, by tomu nasvědčovala.
Vzpomněla jsem si, jak mě rozčilovalo, když jsem v New Yorku řídila žlutý taxík a každý druhý kunčoft mi vysvětloval, jací jsou newyorští žlutí taxikáři hulváti a zloději. Právě tak nemám ráda, když někdo informuje své okolí, co provádějí „všechny ženský“ anebo „všichni chlapi“.
Spolkla jsem nehezkou poznámku, ještě třikrát ho ujistila, že ano, za nehodu jsem mohla já, přátelsky na něj kývla a odkulhala.
A to mě, milí čtenáři, šlechtí.