Splašený pes a tančící žížaly. A příjemný pocit pasažérů

To to nemohli ohlásit předem? říkala jsem si mrzutě a vracela se k zastávce tramvaje, která mě sice doveze tam, kam potřebuju, ale se značným zpožděním.
Až za pár hodin jsem se dozvěděla to, co teď už ví celá Praha a dvě nebo tři přilehlé planety: v Motole se zaběhl splašený (ano, splašený) pes a vydal se v dál tunelem metra. Setkání s projíždějícím vlakem by pro něj bylo osudné, a tak metro na řadu hodin zavřeli. Dokonce zavedli náhradní autobusovou dopravu.
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek
Nakonec nevadilo, že jsem přišla pozdě. A se mnou několik desítek, možná stovek tisíc lidí, kteří ten den taky spěchali na metro. Všichni už věděli, že linka A nejezdí, a zdržení nám odpustili.
Nemusím psát, jak to dopadlo, vždyť to ví celá Praha a dvě nebo tři přilehlé planety. Pes zahučel do jakési šachty, ale v pohodě pád přežil. Šlo jen o to, jak ho dostat ven. Nakonec se do díry, do níž se urostlí záchranáři mužského pohlaví nevměstnali, spustily dvě drobné dámy. Pes byl zachráněn a svět byl, na nějaký čas, o poznání lepší.
A jasně, že někteří lidé nadávali. Byli to ale vesměs jedinci, kteří nadávají úplně na všechno. I když byla úspěšná akce za záchranu psa spojena s drobným kolapsem dopravy, mnohé z nás přesvědčila, že to s Českou republikou není až tak špatné. Bylo moudré o tom informovat veřejnost. Získali jsme díky tomu příjemný pocit, že i my jsme se o záchranu psa něčím zasloužili. Kdyby jen tím, že jsme místo metrem jeli tramvají.
Po majitelce psa, který zastavil metro, chce dopravní podnik náhradu škody
Londýnské vlaky mívají zpoždění i z bizarnějších příčin. Kamarád Shawn, londýnský mašinfíra, jednou trčel i s vlakem plným rozhořčených pasažérů na trati a čekal, až delegace sestávající z ochránců zvířat, policistů a osob speciálně vycvičených v chození po trati, které je musely doprovázet, dorazí k labuti, která se uvelebila na kolejích, a odborně ji odstraní. Trvalo to dobře dvě hodiny, a nakonec zásahu nebylo třeba. Labuť, když viděla, že se k ní blíží takový dav, vstala, zavrtěla ocasem a odkráčela. Tohle ovšem víme od Shawna. Veřejnost se dozvěděla pouze, že doprava byla zastavena z důvodu překážky na trati.
(Shawn nám vyprávěl i o žížalách, které v jednom deštivém odpoledni na trati tančily a jeho vlak kvůli tomu nabral šest minut zpoždění. Tuhle storku mu ale nevěříme.)
Každopádně je milé vědět, že Dopravní podnik hl. m. Prahy je ochotný udělat ledacos, jen aby zachránil psa, a veřejnost jim z velké části fandí.
Jak zatočit s drzounem. A na čí straně je naše srdce a na čí rozum
Snad radši nechci vědět, co by se psalo v médiích a co by si lidi vykládali, kdyby se v tunelu pražského metra zaběhl třeba splašený uprchlík z Mali. Zkrátka tvor, jakého mnozí mí krajané nepovažují za objekt vhodný k zachraňování.