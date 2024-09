Stavby po česku: pomalu a draze. Proč to s opravou Barrandovského mostu nejde jako s dálnicí D4?

Komentář

Proč mě to nepřekvapuje? Oprava Barrandovského mostu, největší dopravní stavby v Praze a nejvytíženější křižovatky v Česku, bude stát téměř jednou tolik, než se plánovalo, a prodlouží se o měsíce. Stavba, která komplikuje ráno co ráno život tisícům řidičů, nebude hotová včas a nebude vůbec levná, protože stavaře překvapilo, že most je v horším stavu, než čekali. Tak hrozném, že oprava bude místo 594 milionů korun stát 1,14 miliardy.