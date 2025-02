Směřujeme bytovou politikou dlouhodobě k sociálním bouřím, nebo rovnou k revoluci?

Že jsme poslední v žebříčku dostupnosti bydlení z celé Evropské unie, zdá se, politiky moc netrápí. Jediné řešení, na které se vláda spoléhala, tedy stavební zákon, který měl „odšpuntovat“ bytovou výstavbu, hanebně selhalo. Obcím pak vláda poskytla směšnou sumu na výstavbu sociálních bytů.

Dalším „progresivním řešením“ je úprava norem, jejich změkčení, tedy snaha, abychom mohli za prostor k bydlení prohlásit kdejakou suterénní kóji bez oken. Očekávaným důsledkem tohoto stavu je trend, že s nedostupným bydlením neustále stoupají též ceny nájmů a také počet těch rodin, které pobírají od státu příspěvek na bydlení.

Zákony džungle

Cestu ven zatím nikdo nenarýsoval. Žádnou. Politici na pravici se zaklínají výstavbou, která údajně vše vyřeší. To je směšná konstrukce postavená pouze na zbožném přání, ceny nemovitostí klesat nezačnou, protože Česko přitahuje do nemovitostí nadnárodní investory. Rodina s průměrným pražským platem si nemůže dovolit bydlení v Praze. Obdobně to žel platí i pro rodiny v regionech, ani dobře placení mladí si nemohou hypotéku dovolit a už vůbec nemohou soupeřit se spekulanty.

Bydlíte ve vlastním, nebo v nájmu? celkem hlasů: 37 Ve vlastním 76 %(28 hlasů) V nájmu 19 %(7 hlasů) Zatím v nájmu, ale plánuju si byt nebo dům pořídit 5 %(2 hlasy) Bydlím u rodičů 0 %(0 hlasy)

Developersko-bankovní komplex se do hypoték snaží vehnat co nejvíc lidí i poukazem na stále rostoucí ceny bytů, nicméně mzdy rostou mnohem pomaleji než ceny bytů. Situace je dlouhodobě těžko udržitelná, především sociálně.

Nedostupné bydlení není problém, který mají řešit developeři a hypoteční banky, ale stát. Žijí s námi mladí lidé, kteří nezakládají rodiny a nemají děti též proto, že nemají kde bydlet, a pokud ve dvou uplatí nájem či hypotéku, jeden živitel (ať otec či matka) to rozhodně sám nezvládne. O restrikci směrem ke spekulantům s byty se v Česku nesmí mluvit, když Piráti nesměle a neoficiálně navrhovali, že by se mohlo zjišťovat, ve kterých bytech se bydlí, sklidili bouři nevole. Spílání do bolševiků bylo to nejmírnější, co slyšeli.

A přitom v tradičních západních demokraciích trh s bydlením přísně regulují a problému věnují velkou pozornost. Zcela běžné je například vyšší danění druhých a třetích nemovitostí, zákaz airbnb, vyšší danění prázdných bytů, jinde uvažují o zákazu prodeje nemovitostí tomu, kdo nechce v zemi žít… Podíváte-li se do kterékoli vyspělé země, zjistíte, že nikde nevládnou takové zákony džungle jako u nás.

U nás stát naopak podporuje realitní letadlo a spekulanty. Počínaje ideologií nekonečné výstavby jako řešení všeho a konče státní podporou hypoték prostřednictvím daňových odpisů. Průzračně je tento koncept prioritizace ekonomiky pozorovatelný ve městech. Municipality hlavně velkých a bohatých sídel se chovají jako korporace, nejdůležitější je pro ně výdělek a nikoli zájmy a preference obyvatel.

Podívejte se do centra Prahy, zde je místní obyvatelstvo trpěným a stále ještě nutným zlem. Politiku města určují podnikatelé a jejich zájmy. Někde jsou to ti, kteří tyjí z historických „kulis“ vybudovaných předky, tedy hoteliéři, hospodští, pronajímatelé, kteří z hlavního města vytvořili turistickou atrakci a nikoli místo k žití.

Funkce města jako společenství měšťanů se z této perspektivy vyčerpala, město nepotřebuje obyvatele, potřebuje podnikatele, kteří by vydělávali na turistech a čím víc turistů, tím lépe. Jistou útěchou nám může být, že za pár desítek let ta stáda barbarů rozdupou Karlův most a zničí i další památky a nebude kam jezdit. To je ale hodně cynický pohled.

Jinde, ve městech, která nejsou tak turisticky atraktivní, se developeři realizují výstavbou sportovních areálů, které město zadluží na léta dopředu, přičemž jejich využití pro občany je sporné.

Starost o střechu nad hlavou? Privátní problém

Tahle perspektiva se přesouvá z roviny měst na roviny státu, stát se již nezajímá o to, jak a jestli obyvatelé slušně žijí, ale pečuje jen o podnikatelské možnosti, chudším obyvatelům pak vyplácí „držhubné“ v podobě příspěvku na bydlení. Nepodnikající obyvatelstvo tento pohled redukuje na daňové poplatníky, námezdní sílu. Starost o střechu nad hlavou je dle této doktriny ryze privátním problémem a to, že místnímu obyvatelstvu ekonomické podmínky neumožňují důstojný život, je bagatelizováno.

Že to takhle nemůže jít donekonečna, je zřejmé. Zatím se dá každý kritik odbýt tím, že jej označíme za bolševika. Jak dlouho nám tenhle model může vydržet?