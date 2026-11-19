Evropská státní zástupkyně Petra Vítková podle serveru Seznam Zprávy uvedla, že obžalovaní věděli, že podobná linka s obdobným stylem pečení fungovala předtím už v německé společnosti Lieken AG patřící rovněž do holdingu Agrofert. Takže ve výrobně v Česku nemohlo jít v roce 2016 o jedinečnou technologii založenou na výzkumu, a tudíž evropská dotace neměla přitéct. Nevím, zda paní Vítková skutečně řekla „neměla přitéct“, ale v každém případě správný výraz je „neměla být poskytnuta“. V tom má pravdu.
Vytkla také obžalovaným, že neudělali ani vlastní výzkum nebo vývoj, čímž by mohla být linka unikátní. I v tom má pravdu, ale tvrzení, že „uvedli nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje a tím způsobili škodu velkého rozsahu“, si paní státní zástupkyně vymyslela.
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Kdyby si přečetla auditní zprávu Evropské komise No. REGC414CZ0133 z 29. 5. 2019, v níž jsou obsaženy výsledky auditu podniků spadajících pod Agrofert, věděla by, že za neoprávněné poskytnutí dotace pekárně Zelená louka byl podle auditorů jednoznačně zodpovědný Řídicí orgán Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, jímž bylo ministerstvo průmyslu a obchodu v době, kdy byl ministrem Jan Mládek z ČSSD.
Žádost o dotaci se týkala procesní inovace, tj. vývoje technologie s významnými inovacemi. V souladu s příslušnou výzvou 01_15_014 dotaci lze poskytnout, jen pokud inovace používá výsledky vlastního dokončeného výzkumu a tato činnost musí být jasně zdokumentována. Základním znakem dokončeného výzkumu je podle pravidel výzvy 01_15_01 existence funkčního prototypu. Podle auditorů však reálně dosažené výsledky výzkumu a vývoje, tedy ani funkční prototyp, nebyly v žádosti doloženy.
Auditoři také uvedli, že německá společnost Lieken AG, která byla od roku 2013 součástí holdingu Agrofert, vyráběla toastový chléb pod značkou Golden Toast, obsahující pšeničné droždí bez konzervačních prostředků, tedy to, co mělo být podstatou inovovaného toastového chleba. Na základě těchto skutečností došli auditoři k závěru, že žádost Pekárny Zelená louka nesplňovala podmínky výzvy a dotace proto neměla být poskytnuta.
Chyby řídicího orgánu
Auditní zpráva dále na pěti stranách popisuje všechny hrubé nedostatky při posuzování žádosti Pekárny Zelená louka o dotaci na linku na inovovaný toastový chléb a její následné přidělení. Všechny tyto nedostatky se týkají činnosti Řídicího orgánu, tedy ministerstva průmyslu a obchodu. Uvádím jen ty nejdůležitější a ve zkrácené podobě.
1. Nedostatečná auditní stopa a nedodržení vnitřních procedur při výběru vnitřních hodnotitelů a externích expertů. Vnitřní hodnotitelé nebyli vybráni náhodně, jak vyžaduje manuál Operačních programů, ale libovolně z úzkého počtu zaměstnanců oddělení odpovědného za hodnocení dané výzvy. Neexistuje žádné vysvětlení, jak byl výběr prováděn.
2. Hodnocení a bodování jednotlivými hodnotiteli nebylo řádně provedeno a odůvodněno.
3. 21. prosince výběrová komise dotaci pro Pekárnu Zelená louka schválila. Neexistuje auditní stopa z tohoto jednání, pouze seznam schválených dotací včetně dotace pro Pekárnu Zelená louka.
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Na závěr auditní zpráva připomíná základní pravidlo pro posuzování žádostí o dotace a „vyzývá Řídicí orgán, aby zajistil, že evaluační proces poskytne robustní informaci, která bude demonstrovat, že žádosti o dotace plně dodržují výběrová kritéria. Žádosti, které neposkytnou dostatečnou informaci o dodržení podmínek výzvy, by měly být dány stranou a žadatelé vyzváni, aby dodali dodatečnou informaci. Pokud ani poté žádost není v souladu s výběrovými kritérii, měla by být zamítnuta.“ Kdyby se Řídicí orgán těmito zásadami řídil, musel by žádost zamítnout.
Auditní zpráva tedy jasně říká, že za neoprávněné poskytnutí dotace Pekárně Zelená louka je zodpovědný Řídicí orgán Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, tedy ministerstvo průmyslu a obchodu. Pokud má tedy někdo těch 100 milionů vrátit do státního rozpočtu, je to právě a jedině MPO.
K naprosto stejnému závěru by auditoři došli, kdyby auditovali také dotaci pro farmu Čapí hnízdo, v níž roli Řídicího orgánu hrála Regionální rada soudržnosti Střední Čechy, jejímž předsedou byl tehdejší hejtman Středočeského kraje a místopředseda ODS Petr Bendl. I v tomto případě Řídicí orgán selhal, ignoroval výše uvedené základní pravidlo a přidělil dotaci žádosti, která zcela zjevně nesplňovala podmínky výzvy, kam byla podána.