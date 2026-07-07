Plánovat radosti bývá ošidné, pro katastrofy to ale platí také

Radka Kvačková
Poslední slovo   20:00
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Radka Kvačková | foto: Lidovky.cz

Co je to napadlo, kroutím hlavou, když vídám davy turistů sunoucích se ve čtyřicetistupňovém vedru na rozpálený Karlův most. Správně bych se ale neměla ptát „co“, nýbrž „kdy“ je něco takového napadlo. Všichni přece víme, že prázdninové výlety a dovolené je třeba plánovat dopředu.

Plánovat potěšení mi vždycky připadalo trochu divné, ale co dělat, když dovolenou musíte zaměstnavateli oznámit včas, s předstihem je dobré kupovat letenky i rezervovat ubytování. Nejsložitější to bývá s dětmi. Matky usedají k internetu často už v lednu nebo v únoru, aby vybraly a zajistily jak rodinnou, tak táborovou náplň letních měsíců, která uspokojí všechny a zároveň se vejde do rozpočtu.

No, vždycky neuspokojí. „Ty mě nemáš ráda,“ křičela tříletá holčička Klárka na maminku Olgu, když ji tato nutila, aby u moře dělala, co se u moře dělá, tedy aby se koupala, nebo aspoň modelovala na břehu pískové bábovky. Až třetí den se dítě osypalo a dokázalo tak, že bolest hlavy si nejspíš nevymýšlelo a k povalování v hotelové posteli mělo důvod. Byly to plané neštovice. Neštovice za dva měsíční platy rodičů.

Reparát z tělocviku a co chtějí naše děti jednou odpírat svým dětem

V naší rodině jsme mívali s malými dětmi skromnější tužby. Jedno léto bylo rozhodnuto přesunout se na čtrnáct dní do podnikové chatičky u Sázavy. Potíž spočívala v množství zavazadel. Do chaty bylo třeba vzít i vlastní ložní prádlo, část nádobí, nemluvě o dalších nezbytnostech, mezi něž patřil i dětský nočník. Jenže my tenkrát ještě neměli auto.

Po dlouhém uvažování jsme se nakonec rozhodli najmout si z úspor na nepříliš dlouhou cestu taxík. Místo u řeky bylo krásné, ovšem za slušného počasí. Nám lilo celou dobu tak vydatně, vytrvale a dlouho, až jsme to vzdali a vydali se domů stopem. Když ještě neexistovaly mobilní telefony, nebylo možné přivolat si auto z mločího údolí obklopeného lesem, mávání z kraje silnice s nočníkem na kufru ale naštěstí zabralo.

Hledá se nepřítel, čím nebezpečnější, tím lepší. Značka spěchá

Plánovat radosti je ošidné. Vyprávět by o tom mohl například prezident Trump. Tak moc si zakládal na velkolepých a ještě velkolepějších oslavách 250. výročí vzniku Spojených států, až mu je zkazilo vražedné vedro a na pódium ho nechtěla pustit ani následná bouřka. Radosti, ano, i okamžiky obyčejné pohody se, jak známo, vyskytují spíše neplánovaně. Potíž je, že se na to nemůžete spolehnout a mají-li se kola života točit, plánovat se musí.

V poslední době mám bohužel pocit, že se čím dál víc plánuje pro případy, kdy by se kola života točit přestala. V televizi každou chvíli někdo tvrdí, že se máme připravovat na válku a nedávno přišla do domácností brožurka s výčtem katastrof, které nás mohou postihnout. Píše se tam, co všechno bychom měli mít připravené v batůžku poslední záchrany a kam je třeba ho umístit, aby byl v každém okamžiku po ruce. Dost mě to deptá a soudě podle toho, jak přibývá depresí, nebudu sama. Takže zlatá dovolená!

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