Soudy uprostřed kampaní: Dozimetr, a co by to bylo za volby bez Čapího hnízda

Ale je to tak, což je pro hnutí v čele s Vítem Rakušanem další patálie.

Včera Obvodní soud pro Prahu 9 zamítl dohodu o trestu pro podnikatele Pavla Dovhomilju. Tomu původně podle policie kvůli účasti na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku a legalizaci výnosů z trestné činnosti hrozilo až dvanáctileté vězení. Dovhomilja ale při vyšetřování spolupracoval s policií, pročež mu státní zástupce Adam Borgula navrhl „jen“ peněžitý trest ve výši milionu korun a zákaz působení ve statutárních orgánech společností.

Takovou dohodu ale včera soudce smetl ze stolu s tím, že se mu to zdá příliš mírné. „Takový trest by neplnil svůj výchovný účel. Vysílalo by to signál, že se lze z trestné činnosti vykoupit,“ uvedl soudce.

To byl ovšem jen „předkrm“. Hlavní část kauzy Dozimetr se má podle rozpisu začít řešit v červnu, termíny jsou rozepsány do prosince. Líčení tedy poběží i v době podzimních voleb do Sněmovny. Obžaloba viní devět lidí z různých trestných činů kvůli korupci při manipulacích se zakázkami dopravního podniku.

Žalobce jim klade za vinu účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplácení, praní špinavých peněz a nedovolené nakládání s drogami. To už je slušná nálož. Bez ohledu na to, že Hlubuček byl ze STAN vypuzen, od Redla se všichni distancují a Rakušan tvrdí, že s kauzou nemá nic společného. A že pokud shodou okolností dostal šifrovací telefon, který obvinění aktéři kauzy používali, byla to chyba a dal ho dětem na hraní.

Pro Rakušana a spol. přesto načasování soudního líčení nemůže být nic příjemného. Kauza Dozimetr se sice nad STAN tak nějak stále vznáší, ale po třech letech přece jen nebyla tolik v centru pozornosti. Pár týdnů před volbami na ni budou opět upřeny pohledy všech, dá se očekávat, že se před soudem budou probírat detaily, což do kampaně o slušnosti a schopnosti Starostů úplně nezapadá.

Možná i proto hnutí STAN na volby v Praze tak trochu rezignovalo. Za lídra kandidátky totiž vybralo náměstka ministra spravedlnosti Karla Dvořáka. Ten sice nemá s mafiánskými praktikami provázejícími kauzu Dozimetr vůbec nic společného, ale také za sebou nemá ani jedny úspěšné volby a téměř nikdo ho nezná. „Udělali jsme všechno pro to, aby strana s tématem spojována nebyla, a odstřihli se od lidí, kteří jsou v podezření. Za mě je to asi uzavřeno,“ řekl Dvořák v rozhovoru pro MF DNES s výmluvným titulkem: „Někdy je lepší nebýt známý.“ Tak uvidíme, jestli to Starostům bude stačit…

● Hnutí STAN ovšem nebude jediné, nad kterým se v kampani bude vznášet soudní líčení. Jak jsme si v posledních letech už zvykli, tak jelikož je před volbami, přichází pochopitelně na řadu další pokračování kauzy Čapí hnízdo. Ačkoli byli šéf hnutí ANO Andrej Babiš společně s europoslankyní ANO Janou Nagyovou v případu údajného dotačního podvodu už několikrát zproštěni viny, chystá se další odvolací líčení.

Pražský vrchní soud nařídil jednání na osm dní na květen či červen a chce provádět vlastní dokazování. Což značí, že se jim osvobozující verdikt příliš nezamlouvá a mohli by ho chtít opět otočit v Babišův neprospěch. Uvidíme, jak to dopadne. Každopádně bez kauzy Čapí hnízdo by to v Česku asi nebyly ty pravé volby…