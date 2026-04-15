Pohádka o dětech s kryptotelefonem. Měli politici ze STANu a TOPky jen smůlu?

Václav Janouš
Glosa   17:00
Soud s aktéry korupční kauzy Dozimetr postupně skládá obraz, který je až nepříjemně konzistentní. Nejde o nahodilé excesy jednotlivců, ale o systém – podle policie propracovaný mechanismus ovlivňování zakázek v Dopravním podniku hlavního města Prahy.
U soudu v kauze Dozimetr je přítomen Michal Redl. (13. dubna 2026)

U soudu v kauze Dozimetr je přítomen Michal Redl. (13. dubna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

U soudu v kauze Dozimetr je přítomen Michal Redl (vpravo). (13. dubna 2026)
U soudu v kauze Dozimetr je přítomen Michal Redl (vpravo). (13. dubna 2026)
Pokračuje hlavní líčení v případu korupce při zadávání zakázek pražského...
Pokračuje hlavní líčení v případu korupce při zadávání zakázek pražského...
Zakázky měly podle kriminalistů získávat předem vybrané firmy, odměnou měly být úplatky. To vše doplňovaly konspirační schůzky, krycí komunikace přes mazací destičky, šifrované telefony, dovolené v zahraničí s politiky a tok peněz, který měl zůstávat mimo dohled kohokoliv. Klíčovou postavou měl být Michal Redl, kolem něhož se celá síť točila.

U soudu zaznívají odposlechy, promítají se záznamy ze schůzek, které policie natočila v nebývalé kvalitě, řeší se předávání hotovosti a na povrch vyplouvají i dosud neznámé informace. To všechno zapadá do logiky organizované skupiny, která věděla, co dělá – a snažila se, aby to nebylo vidět a fungovalo co nejdéle.

A pak je tu druhá rovina, politická. Ta jako by ale běžela v úplně jiném vesmíru. V něm se totiž z celé věci stává série nešťastných náhod a špatně pochopených okolností nebo chybně vyložených souvislostí. Kontakty nejsou kontakty, ale společenské vazby. Telefonáty nejsou komunikace, ale běžná kamarádská konverzace, která znamenala něco úplně jiného. A šifrované, pro policii nenapíchnutelné telefony? Ty se podle vysvětlení bývalého ministra vnitra Víta Rakušana pořizují proto, aby si s nimi mohly hrát děti. Přesně tak to zdůvodňoval: měl stejně jako skupina kolem Michala Redla šifrovaný telefon, ale nepoužíval jej a dal dětem na hraní.

Člověk by skoro řekl, že politici z TOP 09 a STAN mají prostě smůlu. Velkou smůlu. Takovou tu, kdy se kolem vás pohybuje skupina lidí, která podle policie organizuje manipulaci veřejných zakázek, ale vy s tím vlastně nemáte vůbec nic společného. Jen ty lidi znáte, občas si s nimi zavoláte, někde se potkáte a policie vás možná zachytí na záznamu – ovšem čistě náhodou. A vy čistě náhodou třeba jako blízký spolupracovník exministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila Jiří Fremr jste na jednom ze záznamů, kde se zpívá „předělávka“ písně o tom, jak když se přijde do Prahy, může se krást. Jak říkám, smůla.

A konspirační schůzky jsou tak jen přátelské večírky. Na obálku, kterou jste si podle policejních záznamů vložili jako Fremr do kapsy saka, si už příliš nevzpomínáte, stejně jako na to, co v ní vlastně bylo. Jistě ale víte, že v ní rozhodně nebyly peníze z úplatků. A když několik obviněných začne vypovídat, že vám nosili miliony pro stranu TOP 09, lze to odbýt tvrzením, že jde o lumpy a gaunery, kteří se jenom snaží zastřít vlastní vinu.

Jenže právě tady se obhajoba začíná lámat. Tito lidé svůj podíl viny přiznali, začali spolupracovat s policií výměnou za nižší tresty a jednotlivé události popisují shodně, nezávisle na sobě.

Policie zjevně na některé další vlivné postavy napojené na politiku zatím nemá dostatek důkazů. Protentokrát tak možná uniknou soudu a vystačí si s křehkou obhajobou. Pro veřejnost to ale zůstává nevěrohodné. Jedna náhoda se ještě dá přijmout. Dvě vyvolají otázky. A deset už vytváří vzorec. Vzorec, který jednou stejně někdo rozkryje – konkrétními důkazy, výpověďmi a záznamy.

Do té doby bychom neměli posuzovat jednotlivé epizody odděleně, ale dívat se na celou mozaiku, kterou utváří, a hodnotit celý příběh. Protože vysvětlením, která politici a na ně napojení lidé nabízejí, už dnes nevěří ani ty děti, které si měly hrát s kryptotelefonem.

