Pohádka o dětech s kryptotelefonem. Měli politici ze STANu a TOPky jen smůlu?

Zakázky měly podle kriminalistů získávat předem vybrané firmy, odměnou měly být úplatky. To vše doplňovaly konspirační schůzky, krycí komunikace přes mazací destičky, šifrované telefony, dovolené v zahraničí s politiky a tok peněz, který měl zůstávat mimo dohled kohokoliv. Klíčovou postavou měl být Michal Redl, kolem něhož se celá síť točila.
U soudu zaznívají odposlechy, promítají se záznamy ze schůzek, které policie natočila v nebývalé kvalitě, řeší se předávání hotovosti a na povrch vyplouvají i dosud neznámé informace. To všechno zapadá do logiky organizované skupiny, která věděla, co dělá – a snažila se, aby to nebylo vidět a fungovalo co nejdéle.
A pak je tu druhá rovina, politická. Ta jako by ale běžela v úplně jiném vesmíru. V něm se totiž z celé věci stává série nešťastných náhod a špatně pochopených okolností nebo chybně vyložených souvislostí. Kontakty nejsou kontakty, ale společenské vazby. Telefonáty nejsou komunikace, ale běžná kamarádská konverzace, která znamenala něco úplně jiného. A šifrované, pro policii nenapíchnutelné telefony? Ty se podle vysvětlení bývalého ministra vnitra Víta Rakušana pořizují proto, aby si s nimi mohly hrát děti. Přesně tak to zdůvodňoval: měl stejně jako skupina kolem Michala Redla šifrovaný telefon, ale nepoužíval jej a dal dětem na hraní.
Člověk by skoro řekl, že politici z TOP 09 a STAN mají prostě smůlu. Velkou smůlu. Takovou tu, kdy se kolem vás pohybuje skupina lidí, která podle policie organizuje manipulaci veřejných zakázek, ale vy s tím vlastně nemáte vůbec nic společného. Jen ty lidi znáte, občas si s nimi zavoláte, někde se potkáte a policie vás možná zachytí na záznamu – ovšem čistě náhodou. A vy čistě náhodou třeba jako blízký spolupracovník exministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila Jiří Fremr jste na jednom ze záznamů, kde se zpívá „předělávka“ písně o tom, jak když se přijde do Prahy, může se krást. Jak říkám, smůla.
A konspirační schůzky jsou tak jen přátelské večírky. Na obálku, kterou jste si podle policejních záznamů vložili jako Fremr do kapsy saka, si už příliš nevzpomínáte, stejně jako na to, co v ní vlastně bylo. Jistě ale víte, že v ní rozhodně nebyly peníze z úplatků. A když několik obviněných začne vypovídat, že vám nosili miliony pro stranu TOP 09, lze to odbýt tvrzením, že jde o lumpy a gaunery, kteří se jenom snaží zastřít vlastní vinu.
Jenže právě tady se obhajoba začíná lámat. Tito lidé svůj podíl viny přiznali, začali spolupracovat s policií výměnou za nižší tresty a jednotlivé události popisují shodně, nezávisle na sobě.
Policie zjevně na některé další vlivné postavy napojené na politiku zatím nemá dostatek důkazů. Protentokrát tak možná uniknou soudu a vystačí si s křehkou obhajobou. Pro veřejnost to ale zůstává nevěrohodné. Jedna náhoda se ještě dá přijmout. Dvě vyvolají otázky. A deset už vytváří vzorec. Vzorec, který jednou stejně někdo rozkryje – konkrétními důkazy, výpověďmi a záznamy.
Do té doby bychom neměli posuzovat jednotlivé epizody odděleně, ale dívat se na celou mozaiku, kterou utváří, a hodnotit celý příběh. Protože vysvětlením, která politici a na ně napojení lidé nabízejí, už dnes nevěří ani ty děti, které si měly hrát s kryptotelefonem.