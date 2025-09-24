Maťko klopil, až policisté nestíhali zapisovat a včera další svědectví. Rakušanova noční můra se zhmotnila

V přímém přenosu teď vidíme začátek soudu v případu Dozimetr – korupční kauze rozkrádání a ovlivňování veřejných zakázek, jaká nemá obdoby. A nově unikají na veřejnost výpovědi bývalého ekonomického ředitele pražského dopravního podniku Mateje Augustína, muže, jemuž hlavní aktér kauzy, kontroverzní podnikatel Michal Redl, velmi důvěřoval.
Policisté k soudu přivádějí k soudu Mateje Augustína, který patří k obviněným v...

Policisté k soudu přivádějí k soudu Mateje Augustína, který patří k obviněným v kauze korupce kolem pražského dopravního podniku. (22. června 2022) | foto: ČTK

Pokračuje hlavní líčení kauzy Dozimetr. Na snímku Michal Redl. (24. září 2025)
Pokračuje hlavní líčení kauzy Dozimetr. Na snímku Pavel Kos. (23. září 2025)
Pokračuje hlavní líčení kauzy Dozimetr. Na snímku Michal Redl. (24. září 2025)
Pokračuje hlavní líčení kauzy Dozimetr. Na snímku Michal Redl. (24. září 2025)
Augustínovi už ale nikdo z obžalovaných kolegů Maťko jako před lety neříká. Právě on byl jedním z prvních, kdo začal policistům „klopit“. A to tak rychle, že se mezi policisty říká, že si ani nestíhali zapisovat. Hraje o sebe a svůj trest, proto vypráví, že část peněz plynula do stranických pokladen právě STAN a TOP 09, a odkrývá další cinknuté zakázky, kvůli čemuž nespí v Praze desítky podnikatelů, manažerů i politiků.

Vít Rakušan může jako kolovrátek opakovat, že se jeho hnutí s kauzou „ukázkově“ vypořádalo a že se ho aféra netýká. Jen to ale je stejná blbost, jako když tvrdil, že šifrovaný telefon měl proto, aby jej dal dětem na hraní, a s nikým z něj nevolal, čemuž mohou věřit tak maximálně ty děti.

Týká se ho – a co víc, ukazuje, jak to ve STAN až do okamžiku, než všechno prasklo, fungovalo, tedy že místo politiků rozhodoval klíčové věci kontroverzní podnikatel, kterému politici z hnutí šli na ruku, kterého nechali vybírat, kdo bude šéfovat největší městské firmě v Praze a podobně.

Včera se k Augustínovi přidal i podnikatel Pavel Kos, který u soudu řekl, že finančně podporoval STAN a TOP 09 a peníze se mu vracely zpět. Dostával je v hotovosti od obžalovaných podnikatelů Redla nebo Pavla Dovhomilji, který už s policií také spolupracuje. Osamocené vyprávění Mateje Augustína tak dostává další svědectví.

Vítu Rakušanovi může kruhová obrana proti Dozimetru fungovat, ale nezachrání ho

Rakušan, ač se snaží působit sebejistě a natáčet klipy o tom, že chce být premiérem a že se Starostové očistili, ví, že může přijít rychlý konec. Jeho i hnutí. I když sám není v případu zmiňován, dobře chápe, že lidé se budou ptát, zda předseda netušil, co činí jeho nejbližší spolustraníci. A to je špatná zpráva ať tak, či onak – pokud předseda neví, co se mu v hnutí děje (obzvlášť, když řečí o Hlubučkovi a Redlovi byla plná Praha dlouhé měsíce), nemá v křesle předsedy co dělat. A pokud to přehlíží a nemá sílu to vyřešit, pak není předsedou, ale další loutkou.

A ve spisu je i pár detailů, které ukazují, že Rakušan musel tušit a musel dávno mít podezření. Policisté třeba popisují, že kvůli jiné veřejné zakázce, než kterou nyní řeší soudy, si pozval Hlubučka na koberec a řešil jeho roli právě v ní. Nebo citují výpověď senátorky Hany Kordové Marvanové, která tvrdila, že jí Rakušan řekl, že „nejhorší pro předsedu je přežít pražskou buňku“.

Další den Dozimetru. Soud přijal vinu Redlova spolupracovníka

Chápu – co jiného má teď říkat? Ale když si představím, jak by strany koalice SPOLU a jejich lídři řvali, kdyby se stejná kauza týkala Babišova ANO, jak by spolu s objektivními „chvilkaři“ pochodovali Letnou, jak by se politici střídali u pultíku a mluvili o neschopném předsedovi, mafii, korupčnících nebo rezignacích, musím je jen smát. A to má soud trvat minimálně do Vánoc...

