Maťko klopil, až policisté nestíhali zapisovat a včera další svědectví. Rakušanova noční můra se zhmotnila

Augustínovi už ale nikdo z obžalovaných kolegů Maťko jako před lety neříká. Právě on byl jedním z prvních, kdo začal policistům „klopit“. A to tak rychle, že se mezi policisty říká, že si ani nestíhali zapisovat. Hraje o sebe a svůj trest, proto vypráví, že část peněz plynula do stranických pokladen právě STAN a TOP 09, a odkrývá další cinknuté zakázky, kvůli čemuž nespí v Praze desítky podnikatelů, manažerů i politiků.
Vít Rakušan může jako kolovrátek opakovat, že se jeho hnutí s kauzou „ukázkově“ vypořádalo a že se ho aféra netýká. Jen to ale je stejná blbost, jako když tvrdil, že šifrovaný telefon měl proto, aby jej dal dětem na hraní, a s nikým z něj nevolal, čemuž mohou věřit tak maximálně ty děti.
Týká se ho – a co víc, ukazuje, jak to ve STAN až do okamžiku, než všechno prasklo, fungovalo, tedy že místo politiků rozhodoval klíčové věci kontroverzní podnikatel, kterému politici z hnutí šli na ruku, kterého nechali vybírat, kdo bude šéfovat největší městské firmě v Praze a podobně.
Včera se k Augustínovi přidal i podnikatel Pavel Kos, který u soudu řekl, že finančně podporoval STAN a TOP 09 a peníze se mu vracely zpět. Dostával je v hotovosti od obžalovaných podnikatelů Redla nebo Pavla Dovhomilji, který už s policií také spolupracuje. Osamocené vyprávění Mateje Augustína tak dostává další svědectví.
|
Vítu Rakušanovi může kruhová obrana proti Dozimetru fungovat, ale nezachrání ho
Rakušan, ač se snaží působit sebejistě a natáčet klipy o tom, že chce být premiérem a že se Starostové očistili, ví, že může přijít rychlý konec. Jeho i hnutí. I když sám není v případu zmiňován, dobře chápe, že lidé se budou ptát, zda předseda netušil, co činí jeho nejbližší spolustraníci. A to je špatná zpráva ať tak, či onak – pokud předseda neví, co se mu v hnutí děje (obzvlášť, když řečí o Hlubučkovi a Redlovi byla plná Praha dlouhé měsíce), nemá v křesle předsedy co dělat. A pokud to přehlíží a nemá sílu to vyřešit, pak není předsedou, ale další loutkou.
A ve spisu je i pár detailů, které ukazují, že Rakušan musel tušit a musel dávno mít podezření. Policisté třeba popisují, že kvůli jiné veřejné zakázce, než kterou nyní řeší soudy, si pozval Hlubučka na koberec a řešil jeho roli právě v ní. Nebo citují výpověď senátorky Hany Kordové Marvanové, která tvrdila, že jí Rakušan řekl, že „nejhorší pro předsedu je přežít pražskou buňku“.
|
Další den Dozimetru. Soud přijal vinu Redlova spolupracovníka
Chápu – co jiného má teď říkat? Ale když si představím, jak by strany koalice SPOLU a jejich lídři řvali, kdyby se stejná kauza týkala Babišova ANO, jak by spolu s objektivními „chvilkaři“ pochodovali Letnou, jak by se politici střídali u pultíku a mluvili o neschopném předsedovi, mafii, korupčnících nebo rezignacích, musím je jen smát. A to má soud trvat minimálně do Vánoc...