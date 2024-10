Evropa potřebuje obranný průmysl i pro svůj růst. EU pro to musí splnit dva úkoly

Draghi burcuje k radikální proměně fungování EU, masivním investicím a zvýšení produktivity. V opačném případě může čekat úpadek se všemi důsledky pro její existenci. Teď je na unijních lídrech, jak naloží se 170 doporučeními k nastartování růstu.

Nepochybně je zajímavé, že jedním z nástrojů, jak toho dosáhnout, má být silná podpora rozvoje evropského obranného průmyslu. Přispěla k tomu i ruská invaze na Ukrajinu, která ukázala evropskou zranitelnost i v oblasti výroby zbraní a munice.

Achillovy paty zbrojního průmyslu popsala i výroční zpráva českého Vojenského zpravodajství za minulý rok. Stojí v ní, že „rozšiřování či budování nových výrobních kapacit, zaškolení pracovní síly a nasmlouvání dodávky vstupních materiálů je časově a finančně náročný proces s návratností mnoha let. Zbrojní firmy nebudou rozsáhle investovat do rozšiřování vlastních produkčních kapacit bez jasně definovaných záruk.“ K tomu je nutné dodat, že se jedná o běh na dlouhou trať 10 až 15 let.

Vlády členských zemí EU s Evropskou komisí mají teď dva úkoly: vytvořit podmínky k tomu, aby obranný průmysl nesvazovaly byrokratické překážky k jeho rozvoji, a zajistit jeho finanční podporu. Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová v červnu odhadla, že obrana EU bude v příští dekádě potřebovat astronomických 500 miliard eur. Dát je dohromady nebude jednoduché s přihlédnutím k tomu, že existují i další priority. Tady lze zmínit třeba financování Zeleného údělu nebo i potenciální podíl na rekonstrukci Ukrajiny.

Draghi proto doporučuje, aby země EU při nákupu zbraní upřednostňovaly vlastní zbrojní průmysl bloku a překonávání roztříštěnosti obranného trhu na kontinentu. Tím se má posílit rozsah zbrojních firem, což zajistí konsolidaci průmyslové obrany. Jednoduše řečeno větší firmy mohou efektivněji zajistit výrobu a servis širšího spektra zbraní a zbraňových systémů a také kapacity pro jejich vývoj.

Česko je v tomto směru na správné cestě. Ukázala to v minulých dnech zbrojní výstava Future Forces Forum v Praze. Největší česká zbrojní firma Czechoslovak Group zde prezentovala schopnost vyrábět špičkové výrobky pro různé potřeby resortu obrany, například logistický vůz řady Tatra Force třetí generace, samohybnou houfnici Moranu nebo lehký přenosný radar ReTwis 5+, které obstojí i v evropské konkurenci.

Platí, že funkční obranný průmysl má nyní pro Evropu zásadní strategický význam. Dokládá to i zřízení nového postu eurokomisaře pro obranu, kterým by se měl stát bývalý litevský premiér Andrius Kubilis. Je v tom i kus symboliky, neboť Pobaltí má jistě na posílení evropské obrany mimořádný zájem.