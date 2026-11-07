Rozdíl je v tom, že některé evropské státy jsou na krizi více méně připraveny. Třeba Španělsko je připraveno více, protože v minulých letech rychle rozvíjelo obnovitelné zdroje. Také Polsko nakoplo výstavbu solárních a větrných elektráren.
Česko je bohužel v kategorii méně připravených. Tuzemské domácnosti si sice díky státní podpoře pořídily stovky tisíc střešních fotovoltaik a vrhly se na zateplování, ale zrovna tento rok podpora ochabla a další rodiny již na investice do snižování spotřeby plynu a tepla nedosáhnou.
Stát navíc zásadně zaspal příležitost rozhýbat výstavbu větrných elektráren. Právě ty jsou díky levné domácí výrobě přitom nejlepším receptem na snižování vlivu drahého plynu na ceny elektřiny. Zatímco polský premiér Donald Tusk veřejně prezentuje větrnou energetiku jako cestu k nezávislosti na dovozu drahých fosilních paliv a záruku energetické bezpečnosti, český premiér Andrej Babiš naskakuje na obavy lidí z výstavby a opakuje absurdní mýty o škodlivosti evropské snahy srazit závislosti na dovozu fosilních paliv.
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Větrníky po česku: draze, nebo vůbec. Vládní výsměch Bruselu zavírá cestu k levné elektřině
V nedávném hlášení občanům tak na jednu stranu kritizoval drahou ropu a plyn. Ale místo řešení – tedy investic do energetických úspor a obnovitelných zdrojů – oblékl tričko „proti zelenému šílenství“ a nabídl jen blokování těchto potřebných investic.
Je jistě pohodlnější kritizovat emisní povolenky než vysvětlovat lidem potřebu motivace ke snižování závislosti na fosilních palivech, kterou povolenky vyvolávají. Jejich zrušení by se na účtech projevilo daleko méně než snížení spotřeby plynu, právě jeho zdražování je zdaleka hlavní problém.
A bez miliardových výnosů z povolenek by Česko nemělo peníze na zateplování domů, tedy obranu před vysokými cenami. Je jistě vděčnější nadbíhat odporu k výstavbě větrných turbín než čelit dezinformacím, které jej živí. Ale levnější elektřinu to lidem nepřinese, právě naopak.