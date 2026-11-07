Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Drahá zima na obzoru. Potřebujeme nabrat vítr, Babiš ale potřebné investice blokuje

Jiří Koželouh
Názor   13:30
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Libor TeichmannMAFRA

Cena zemního plynu se vyšplhala již na úroveň přelomu roku 2022 a 2023, kdy končila nejhorší fáze velké energetické krize vyvolané invazí ruské armády na Ukrajinu a omezováním dodávek ze strany Ruské federace. A patová situace na Blízkém východě podle ekonomických analytiků nedává naději na brzké zlevnění plynu ani ropy.

Rozdíl je v tom, že některé evropské státy jsou na krizi více méně připraveny. Třeba Španělsko je připraveno více, protože v minulých letech rychle rozvíjelo obnovitelné zdroje. Také Polsko nakoplo výstavbu solárních a větrných elektráren.

Česko je bohužel v kategorii méně připravených. Tuzemské domácnosti si sice díky státní podpoře pořídily stovky tisíc střešních fotovoltaik a vrhly se na zateplování, ale zrovna tento rok podpora ochabla a další rodiny již na investice do snižování spotřeby plynu a tepla nedosáhnou.

Stát navíc zásadně zaspal příležitost rozhýbat výstavbu větrných elektráren. Právě ty jsou díky levné domácí výrobě přitom nejlepším receptem na snižování vlivu drahého plynu na ceny elektřiny. Zatímco polský premiér Donald Tusk veřejně prezentuje větrnou energetiku jako cestu k nezávislosti na dovozu drahých fosilních paliv a záruku energetické bezpečnosti, český premiér Andrej Babiš naskakuje na obavy lidí z výstavby a opakuje absurdní mýty o škodlivosti evropské snahy srazit závislosti na dovozu fosilních paliv.

Větrníky po česku: draze, nebo vůbec. Vládní výsměch Bruselu zavírá cestu k levné elektřině

V nedávném hlášení občanům tak na jednu stranu kritizoval drahou ropu a plyn. Ale místo řešení – tedy investic do energetických úspor a obnovitelných zdrojů – oblékl tričko „proti zelenému šílenství“ a nabídl jen blokování těchto potřebných investic.

Je jistě pohodlnější kritizovat emisní povolenky než vysvětlovat lidem potřebu motivace ke snižování závislosti na fosilních palivech, kterou povolenky vyvolávají. Jejich zrušení by se na účtech projevilo daleko méně než snížení spotřeby plynu, právě jeho zdražování je zdaleka hlavní problém.

A bez miliardových výnosů z povolenek by Česko nemělo peníze na zateplování domů, tedy obranu před vysokými cenami. Je jistě vděčnější nadbíhat odporu k výstavbě větrných turbín než čelit dezinformacím, které jej živí. Ale levnější elektřinu to lidem nepřinese, právě naopak.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.