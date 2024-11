Že je drahé máslo, mléko či vejce? A bude ještě hůř

Drahé máslo je v posledních týdnech jedním z nejskloňovanějších témat hovorů. Veřejný prostor ovládla představa, že z másla začíná být nedostupná surovina. Před vánočními svátky a pečením cukroví je to pochopitelné, ale pro ustarané zákazníky mám dvě zprávy. Jednu dobrou a jednu špatnou, jak už to bývá.

Nejprve ta dobrá. Před rokem 1989 to bylo ještě horší, tehdy stála kostka másla deset korun a průměrný plat byl tehdy přes tři tisíce korun. V současnosti je to více než 40 tisíc, takže dnes je máslo pořád mnohem levnější – i když stojí 70 korun, kostek másla si můžeme z průměrného platu dovolit skoro dvojnásobek.

Je to samozřejmě slabá útěcha, vzhledem například k vysokým cenám energií – a navíc je tu ta druhá zpráva, ta horší: bude ještě hůř!

Krávy to už neutáhnou

Proč je totiž reálně máslo (zatím) levnější než kdysi? Protože naše zemědělství za poslední více než tři dekády neskutečně poskočilo v produktivitě, a to české je dnes v mnoha ohledech na špičce Evropy. Například průměrná dojivost je třikrát, ba čtyřikrát vyšší než před rokem 1989 a mléko vyrábějí zemědělci tak efektivně a levně, že jsme čistí vývozci. A podobně je to i v dalších základních komoditách. To vytvořilo polštář, který umožnil ne ceny potravin udržet, ale dokonce i jejich reálný pokles. Tento polštář se však pomalu vyčerpává.

Proč jsou potraviny dražší? Za část problémů může zdražení energií v důsledku geopolitické nejistoty a války na Ukrajině. Jde však o hlubší trend, který v následujících letech ovlivní ceny ještě výrazněji. Evropské zemědělství totiž stojí na rozcestí.

Jednou z hlavních příčin dlouhodobého růstu cen bude snižování produkce potravin v Evropě. Evropská unie i jednotlivé národní vlády zavádějí stále přísnější regulace, které ovlivňují, jak a co mohou zemědělci produkovat. Například protierozní vyhláška, další regulace zemědělské výroby nebo omezení intenzivního zemědělství směřují k tomu, že se zemědělská produkce zpomaluje. Cílem těchto opatření je ochrana životního prostředí a udržitelnost, což je bezesporu důležité, ale jejich vedlejším efektem tak budou menší výnosy a vyšší náklady.

Třeba chystaná protierozní vyhláška asi omezí pěstování kukuřice na polích v oblastech, kde se chovají krávy na mléko. Ale kukuřičná siláž je nepostradatelné krmivo. K čemu to povede? Chovatelé buď omezí chovy, tím se sníží množství mléka, to následně podraží a mléko i mléčné výrobky budou dražší. Nebo chovatelé krmivo nakoupí, zvýší se jim náklady, ale ceny opět stoupnou. Levné je to, čeho je hodně, a drahé to, čeho je málo. Bude-li hodně krav a mléka, bude i levné máslo.

Jiným příkladem regulace je zákaz osiva mořeného proti škůdcům řepy nebo řepky, kde není prokázaná jeho škodlivost. Místo toho se buď musí spotřebovat více ochranných prostředků, čímž se zvýší náklady a poroste cena, v tomto případě řepkového oleje nebo cukru. Anebo se ochranné prostředky nepoužijí, klesnou ale výnosy, a to zase povede jen ke zvýšení cen.

Šrouby se utahují a utahují

A tak to platí všude. Rostoucí ceny práce a energií v kombinaci s úředními omezeními jsou pro zemědělce do budoucna obrovský problém. Netýká se to jenom mléka nebo řepky, ale všech základních potravin. A dovozy ze třetích zemí nejen potraviny nezdraží, ale kromě negarantované kvality způsobují větší poškození přírody, jen jinde.

Poslední, kdo by chtěl poškozovat životní prostředí, jsou zemědělci. Půda a voda jsou jejich základní prostředky pro živobytí a jen špatný hospodář se nestará o pole, na nichž hospodaří. Avšak pokud chceme naše místní a zdravé potraviny, které budou cenově dostupné, není možné utahovat šrouby ve všech směrech.

Takže až si půjdete koupit máslo, cukr nebo vajíčka, pak vězte, že ještě pořádně drahé nejsou a že za jejich dnešní i příští cenu opravdu nemohou zemědělci. Za nos by se měl chytit někdo jiný.

Autor je ekonom, předseda představenstva zemědělské skupiny JTZE.