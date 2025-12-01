Prostě držet palce. Tom Stoppard se zasazoval o to, aby svobodně žít a tvořit mohli i jiní

Životem ho provázelo jednak jeho židovství, jednak Shakespeare. Nebyly mu ani dva, když rodina prchla z protektorátu před Hitlerem. Do Singapuru, pak do Indie. Do staré Anglie přijel Tomáš Sträussler v šestačtyřicátém. V roce 1960 získal britské občanství. To už měl po otčímovi nové příjmení – a zajímal se intenzivně o divadlo. V šestašedesátém přišel první sukces, shakespearovská variace Rosenkrantz a Guildenstern jsou mrtvi.
Po srpnu 1968 se začal zajímat víc o svou domovinu, potažmo šířeji – o střední Evropu. Pracoval pod hlavičkou Amnesty International, ve třiaosmdesátém inicioval cenu, která nese dodnes jeho jméno: Cena Toma Stopparda.
Uděluje se každoročně za „původní, knižně nevydanou esej v českém jazyce, přispívající mimořádným způsobem k pochopení stavu současné společnosti a společenských procesů, civilizace a civilizačních okruhů, mezinárodního prostředí, lidských práv, literárních a uměleckých děl a jejich tvůrců, nových vědeckých objevů, moderní historie a procesů odehrávajících se v lidské duši“.
Oscar za Zamilovaného Shakespeara
Je to sice děsivě krkolomná definice, ale je vlastně na místě. Zaprvé: přesně takhle krkolomné, šroubované, komplikované jsou dějiny dvacátého století. Přesně takhle obsáhlé a všetečné je dílo jejího iniciátora.
Jeden skoro žasne, co všecko Stoppard za jeden život stihnul. Jasně, dramata – v češtině jsou k mání ve třech svazcích. Skoro sedmnáct set stránek! Pak scénáře pro rozhlas, televizi, film. Skoro platí, co kus, to milník, legenda. Hlavně adaptace literárních předloh: Tři muži ve člunu (Klapka Jerome), Zoufalství (Nabokov), Lidský faktor (Greene), Largo desolato (Havel), Anna Karenina (Tolstoj).
A možná nejvíc – Brazil (1985). Scénář ve spolupráci s režisérem Terrym Gilliamem z Monty Python. Jeden z jeho vrcholných filmových zářezů. Dystopická vize mezi Orwellem a Kafkou. Úzkosti, děsy a hrůzy, snové i reálné bolesti na duchu a na těle. Opulentní podívaná a body-horror v jednom. Scénář byl sice nominovaný na Oscara, ale nominaci neproměnil. Vítězství přišlo až se Zamilovaným Shakespearem režiséra Johna Maddena o třináct let později.
Přátelství s Václavem Havlem
K Česku měl Stoppard blízko nejen přes baťovský Zlín a cenu, které dal jméno. Dekády se přátelil s Václavem Havlem. Ať byl v jakékoli roli: dramatika, disidenta, prezidenta. Ostatně knihovna Václava Havla v posledních letech převzala udílení Ceny Toma Stopparda.
Další blízkosti pak Stoppard rozepsal v dramatu Rock’n’roll (2006). Jde o příběh československého hudebního undergroundu. V první řadě Plastic People of the Universe. O příběh, kde jsou jasní rivalové: brutalita státní moci – a parta vlasatců, co si chce tak trochu na romantický způsob dělat umění po svém.
O to vlastně šlo i Tomu Stoppardovi. Neměl menší cíl než žít a tvořit svobodně. A nemyslet přitom jenom na sebe. Když to jinde nejde, zasadit se aspoň symbolicky o to, aby to šlo. Prostě držet palce.
„Když jsem se zpovzdálí angažoval ve východoevropských záležitostech a zastával se ruských Židů nebo českých muzikantů,“ vzpomínal v textu pro Guardian, „moje matka mi vyčítala, že se vystavuji nebezpečí. Vysvětloval jsem jí, že v Anglii žádné nebezpečí nehrozí – že když se tady chci někoho zastat, nic neriskuju. Samozřejmě že to věděla, ale zároveň si nedělala žádné iluze o tom, jak funguje komunismus.“
Jak řečeno: Jeho život byl drama. Možná by stálo za to tohle výjimečné drama jednou inscenovat…