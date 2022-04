Kritika je věcně naprosto správná a vláda se v očích, zejména svých pravicových voličů zesměšňuje. Jenže jaké má jiné možnosti? Zvyšováním dávek či sociálních minim by sice lidem systémově pomohla, jenže do podzimních voleb by opatrné zvýšení mohlo být malé, navíc každé takové opatření by bylo pro rozpočet dražší než „držhubné“ rodičům.