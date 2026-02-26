Hrozí nám epidemie fentanylu, varuje bývalý protidrogový koordinátor

Lidovky.cz: Proč si myslíte, že u nás hrozí problém s užíváním fentanylu? Ten mají přece hlavně ve Spojených státech.
Osobně jsem dlouho spíš uklidňoval situaci, že je to problém Spojených států a že neočekávám totéž v Česku. Že nemůžeme spát na vavřínech a myslet si, že se to stát nemůže, ale že věřím tomu, že česká politika v oblasti drog je nastavena tak, že to nejspíš nehrozí. Nicméně teď se situace mění, nastává problém s tím, že z Evropy odchází největší firma, která nabízí tu substituční látku na opioidy, Indivior.
Je to výrobce subutexu a subuxonu s účinnou látkou buprenorfin. Obávám se, že se zbylé zásoby rychle vyprodají, že část se z Česka přesune jinam, třeba do Francie, a že lidé, kteří tyto látky nahrazující drogy jako heroin užívali, přejdou rychle právě na fentanyl. Zásoby mají být do listopadu. Fenanyl se už objevil v Německu a Estonsku.
Lidovky.cz: Proč výrobce náhražek odchází z Evropy, když tu má evidentně odbyt? Uváděl jste, že jde do Spojených států.
Ano, má to souvislost právě s oním fentanylem, s epidemií jejího zneužívání. Už za minulého amerického prezidenta Joea Bidena se Amerika začala více otevírat tomu, nabídnout závislým nějakou substituci. Já sám jsem o tom mluvil třeba s americkým ministrem zahraničí Antonym Blinkenem a mluvili jsme o tom, že Česká republika má jeden z nejmenších počtů předávkování a úmrtí právě díky tomu.
Nebyl jsem samozřejmě jediný, kdo to Američanům říkal. Oni toho využili a podařilo se jim srazit za rok počet úmrtí na předávkování syntetickými opioidy ze 100 na 60 tisíc. Současná administrativa prezidenta Trumpa si ponechala člověka, který to tam dělal, a potichu s tím pokračuje dál. Kvůli tomu tam výrobci přesunují svoje kapacity.
Lidovky.cz: Proč je to problém a proč tipujete, že závislí přejdou na fentanyl a ne třeba na heroin?
Substituty jim umožňují často bezproblémově fungovat v normálním životě. Mohou se, když to tady nebude, velmi rychle vrátit k heroinu, ale ten dnes nahrazuje právě fentanyl. Je menší, lépe se pašuje, může se vyrábět i v Evropě a není třeba kvůli němu pěstovat mák. Přitom předávkování s následkem smrti fentanylem a vůbec všemi syntetickými opioidy jsou velmi rychlá. Už jsou tady známy případy, že lidé začali substituty kombinovat s fentanylem. Protože substitutů není vždy dostatek.
Ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv v médiích tvrdily, že to mají pod kontrolou a že za končícího výrobce zaskočí další dodavatelé, kteří jedou na vyšší kapacity. Zatím jsem nervózní do chvíle, než budu vědět, že to tak doopravdy bude. Myslím, že národní protidrogový koordinátor by měl s těmito firmami jednat a protože jde o nadnárodní problém, měl by se potkat i s německým či francouzským koordinátorem. K tomu by mělo dojít za několik dní ve Vídni. Je třeba zainvestovat do toho, aby výrobci substitutů, pokud navýší významně své kapacity, měli jistotu, že jim zboží nezůstane někde na skladech. Možná je třeba nadnárodní řešení.
Lidovky.cz: Problém tedy není vyřešen?
Není to tak jednoduché, jak se zdá. Část uživatelů těchto substitutů je totiž nelegálně kupuje na šedém trhu. Máme šest tisíc pacientů na evidované bázi a může jít navíc o dalších osm tisíc na šedém trhu. Jsou to lidé, kteří nechtějí být nikde zapsaní, že brali drogy, a potřebují náhražku, aby mohli fungovat. Je to sice drahé, stojí to dvojnásobek toho co legální náhražka, tedy asi čtyři tisíce korun měsíčně, ale pořád je to výrazně levnější než třeba heroin, který by stál čtyřicet tisíc.
Dle mého ale musíme navýšit kapacity tak, abychom pokryli i pololegální a šedý trh s touto látkou. Protože ten může s odchodem Indivioru vyschnout. Bylo by dobré i přikročit k tomu, aby byl umožněn prodej v lékárnách v malém množství, tak jak to máme v mnoha zemích EU například s léky s obsahem pseudoefedrinu. A některé věci by bylo dobré mít na předpis, hrazené ze zdravotního pojištění. Aby to lákalo uživatele z šedého trhu přejít k legálnímu užívání. Například existují preparáty, které po jednom vpichu fungují celý měsíc.