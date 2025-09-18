O trubcích, vzduchoplavbě a jedné podivnosti němčiny

Karel Oliva
Poslední slovo   20:00
Takzvaná „speciální vojenská operace“ ruské armády pronikla – respektive její drony pronikly – před pár dny zase o kousek dál nad Evropu. Myšlenka, že to byla jen náhoda, když přece „fsjo iďjót pa plánu“ (“vše jde podle plánu“), jak se před časem vyjádřil její vrchní velitel, se nezdá být široce akceptovaná, byť ji razí jiný vrchní velitel, ale řešení tohoto rozporu ponechám povolanějším. Spíše mne totiž zajímá historie takových strojů, z níž pak vyplyne, kde a proč se vzalo slovo „dron“.

Karel Oliva | foto: Lidovky.cz

Užití létajících objektů pro vojenské účely je poprvé doloženo v Číně v éře Tří království (220–280 n. l.). Horkovzdušné balony – či velikostí spíše volně vypuštěné větší lampiony se zdrojem tepla ohřívajícím vzduch v jejich vnitřku – byly tehdy používány pro signalizaci při velení vojskům v bitvě.

Od Číňanů převzali tuto dovednost mongolští předchůdci dnešních nájezdníků a o tisíc let později, v dubnu r. 1241, ji užili v bitvě u Lehnice – to bylo poprvé, co se západní svět seznámil s balonovým létáním. Mongolové (v tehdejších kronikách často zmatečně označovaní jako Tataři) v bitvě – možná právě i díky balonům – zvítězili, v dalším postupu je však v prosinci zastavila smrt velkého chána Ögodaje, Čingischánova syna, kvůli níž bylo nutné vrátit se do Mongolska na volbu nového panovníka, a Evropa tak zůstala ušetřena.

O souvislosti volební kampaně s pečárkou polní

Balonové létání proto muselo být na starém kontinentu objeveno znovu, což nastalo na počátku 18. století: v roce 1709 kněz Bartolomeu Lourenço de Gusmão předvedl na portugalském královském dvoře pokus s menším balonem plněným horkým vzduchem, který se vznesl do výše zhruba čtyř metrů. O nějakých 70 let později započaly intenzivní pokusy ve Francii: v létě 1783 vypustil balon bez posádky naplněný vodíkem Jacques Charles (byla to tzv. „charliéra“), a v podstatě současně se totéž povedlo bratřím Josephu-Michelu a Jacquesu-Étiennu Montgolfierovým, jen s tím rozdílem, že jejich balon byl plněn horkým vzduchem (tzv. „montgolfiéra“). V listopadu pak vzlétl i první balon s posádkou, což lákalo nejrůznější odvážlivce, takže byl na více než jedno století s lety bez posádky konec.

Naopak se však létání velmi rychle uplatnilo ve vojenství: o necelých 11 let později, v červnu r. 1794, byl už balon, ovšemže s posádkou, použit v bitvě u města Fleurus v Rakouském Nizozemí (dnešní Belgii). Francouzská armáda jej upotřebila pro pozorování pohybů nepřítele (a ve střetnutí, jistě také díky tomu, zvítězila). Pro průzkumné a pozorovací účely pak byly balony využívány po celé 19. století – významnou roli sehrály např. v konfliktu Severu proti Jihu ve Spojených státech – a ještě v první světové válce.

Mezitím však nastala nejprve – relativně nakrátko – doba řiditelných vzducholodí a po ní – od prvního letu v prosinci 1903 již naopak natrvalo – převládla ve vzduchu letadla. Zatímco nápad na let vzducholodi bez posádky snad nikdo nikdy ani neměl, myšlenka na bezpilotní letadlo vznikla již v říjnu 1914 ve Velké Británii – a v roce 1916 byl první exemplář již i prakticky zkonstruován.

Jednalo se o jednoplošník o zhruba třímetrové délce i rozpětí křídel řízený vysílačkou, jehož primárním určením bylo bojovat proti německým vzducholodím bombardujícím britská města. Letoun nesl název „Aerial Target“ (“Vzdušný cíl“), což mělo svést případné německé špiony k tomu, aby si mysleli, že jde o zařízení určené k výcviku protiletecké obrany. První reálný vzlet byl uskutečněn v březnu r. 1917, v praxi ovšem zůstalo jen u prototypů, k bojovému nasazení před koncem války již nedošlo.

Tři jazykovědné poznámky k pádu Římské říše

Ze získaných zkušeností však britská armáda těžila při dalším vývoji, jenž v r. 1935 vyústil v přestavbu cvičného dvouplošníku De Havilland Tiger Moth do podoby rádiem řízeného bezpilotního letadla, které tentokrát opravdu sloužilo pro výcvik příslušníků protivzdušných sil. Takový technologický pokrok se musel projevit i v prestižnějším názvu, a proto byl bezpilotní stroj přejmenován z „Tiger Moth“ (noční můra „přástevník medvědí“) na „Queen Bee“ (“Včelí královna“). Neoficiálně však převážilo ironicky pozměněné pojmenování odvozené od bzučivého zvuku, který letadlo vydávalo: „Drone“ (“Trubec“).

To se následně stalo obecným označením všech podobných létajících aparátů, jež se navíc v poslední době rozšířilo i na zařízení, která se pohybují bez posádky na vodní hladině či pod ní (“vodní/podvodní drony“).

Anglický výraz „drone“ převzaly, případně v lehce pozměněné podobě, mnohé jazyky. Například italština a – poněkud kupodivu, protože má obecně anglická slova v nelásce – francouzština používají přímo původní anglickou formu, španělština a čeština odstranily koncové „-e“… Snad jen němčina sáhla k překladu, ovšem s tím, že ten zní velmi podobně anglickému originálu: „die Drohne“. Zajímavé na něm je tak vlastně jen to, že ve spisovné němčině je slovo „trubec“ dosti nepochopitelně ženského rodu, a pouze němečtí včelaři užívají ve svém žargonu výraz „der Drohn“.

