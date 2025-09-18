O trubcích, vzduchoplavbě a jedné podivnosti němčiny

Užití létajících objektů pro vojenské účely je poprvé doloženo v Číně v éře Tří království (220–280 n. l.). Horkovzdušné balony – či velikostí spíše volně vypuštěné větší lampiony se zdrojem tepla ohřívajícím vzduch v jejich vnitřku – byly tehdy používány pro signalizaci při velení vojskům v bitvě.
Od Číňanů převzali tuto dovednost mongolští předchůdci dnešních nájezdníků a o tisíc let později, v dubnu r. 1241, ji užili v bitvě u Lehnice – to bylo poprvé, co se západní svět seznámil s balonovým létáním. Mongolové (v tehdejších kronikách často zmatečně označovaní jako Tataři) v bitvě – možná právě i díky balonům – zvítězili, v dalším postupu je však v prosinci zastavila smrt velkého chána Ögodaje, Čingischánova syna, kvůli níž bylo nutné vrátit se do Mongolska na volbu nového panovníka, a Evropa tak zůstala ušetřena.
Balonové létání proto muselo být na starém kontinentu objeveno znovu, což nastalo na počátku 18. století: v roce 1709 kněz Bartolomeu Lourenço de Gusmão předvedl na portugalském královském dvoře pokus s menším balonem plněným horkým vzduchem, který se vznesl do výše zhruba čtyř metrů. O nějakých 70 let později započaly intenzivní pokusy ve Francii: v létě 1783 vypustil balon bez posádky naplněný vodíkem Jacques Charles (byla to tzv. „charliéra“), a v podstatě současně se totéž povedlo bratřím Josephu-Michelu a Jacquesu-Étiennu Montgolfierovým, jen s tím rozdílem, že jejich balon byl plněn horkým vzduchem (tzv. „montgolfiéra“). V listopadu pak vzlétl i první balon s posádkou, což lákalo nejrůznější odvážlivce, takže byl na více než jedno století s lety bez posádky konec.
Naopak se však létání velmi rychle uplatnilo ve vojenství: o necelých 11 let později, v červnu r. 1794, byl už balon, ovšemže s posádkou, použit v bitvě u města Fleurus v Rakouském Nizozemí (dnešní Belgii). Francouzská armáda jej upotřebila pro pozorování pohybů nepřítele (a ve střetnutí, jistě také díky tomu, zvítězila). Pro průzkumné a pozorovací účely pak byly balony využívány po celé 19. století – významnou roli sehrály např. v konfliktu Severu proti Jihu ve Spojených státech – a ještě v první světové válce.
Mezitím však nastala nejprve – relativně nakrátko – doba řiditelných vzducholodí a po ní – od prvního letu v prosinci 1903 již naopak natrvalo – převládla ve vzduchu letadla. Zatímco nápad na let vzducholodi bez posádky snad nikdo nikdy ani neměl, myšlenka na bezpilotní letadlo vznikla již v říjnu 1914 ve Velké Británii – a v roce 1916 byl první exemplář již i prakticky zkonstruován.
Jednalo se o jednoplošník o zhruba třímetrové délce i rozpětí křídel řízený vysílačkou, jehož primárním určením bylo bojovat proti německým vzducholodím bombardujícím britská města. Letoun nesl název „Aerial Target“ (“Vzdušný cíl“), což mělo svést případné německé špiony k tomu, aby si mysleli, že jde o zařízení určené k výcviku protiletecké obrany. První reálný vzlet byl uskutečněn v březnu r. 1917, v praxi ovšem zůstalo jen u prototypů, k bojovému nasazení před koncem války již nedošlo.
Ze získaných zkušeností však britská armáda těžila při dalším vývoji, jenž v r. 1935 vyústil v přestavbu cvičného dvouplošníku De Havilland Tiger Moth do podoby rádiem řízeného bezpilotního letadla, které tentokrát opravdu sloužilo pro výcvik příslušníků protivzdušných sil. Takový technologický pokrok se musel projevit i v prestižnějším názvu, a proto byl bezpilotní stroj přejmenován z „Tiger Moth“ (noční můra „přástevník medvědí“) na „Queen Bee“ (“Včelí královna“). Neoficiálně však převážilo ironicky pozměněné pojmenování odvozené od bzučivého zvuku, který letadlo vydávalo: „Drone“ (“Trubec“).
To se následně stalo obecným označením všech podobných létajících aparátů, jež se navíc v poslední době rozšířilo i na zařízení, která se pohybují bez posádky na vodní hladině či pod ní (“vodní/podvodní drony“).
Anglický výraz „drone“ převzaly, případně v lehce pozměněné podobě, mnohé jazyky. Například italština a – poněkud kupodivu, protože má obecně anglická slova v nelásce – francouzština používají přímo původní anglickou formu, španělština a čeština odstranily koncové „-e“… Snad jen němčina sáhla k překladu, ovšem s tím, že ten zní velmi podobně anglickému originálu: „die Drohne“. Zajímavé na něm je tak vlastně jen to, že ve spisovné němčině je slovo „trubec“ dosti nepochopitelně ženského rodu, a pouze němečtí včelaři užívají ve svém žargonu výraz „der Drohn“.