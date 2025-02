Česká armáda na rozcestí. V zájmu bezpečnosti země jsou drony a moderní technologie nutností

Armáda České republiky se aktivně podílí na budování sil v rámci kolektivní obrany NATO a soustředí se na všech pět domén moderního boje. Na bojiště 21. století mají výrazný vliv moderní technologie, které se markantním způsobem promítají do otázek obrany a obranného průmyslu.

Poslední léta se nesou v duchu nových moderních technologií a hledání příležitostí pro jejich využití ve vojenském prostředí. Využití dronů je jedním z příkladů toho, jak mohou moderní technologie zefektivnit vojenské operace a zlepšit schopnost armády reagovat na různé hrozby.

Je dobré využít zkušenosti z ukrajinské války, ale je rovněž pravda, že každá válka je jiná. Potenciální konflikt mezi NATO a Ruskem, nebo jiným protivníkem, by se mohl od konfliktu na Ukrajině podstatně lišit, neboť Aliance disponuje prostředky, které Ukrajina nemá, a tím pádem se drony a jiné technologie uplatňují jiným způsobem.

Náročnost moderního bojiště vyžaduje od armády adaptaci na rychle se měnící technologické prostředí. Technologie jako drony, umělá inteligence, kybernetické systémy a komunikační technologie hrají klíčovou roli v definování taktických i strategických vzorců chování. V tomto kontextu se armáda snaží nejen o modernizaci svých stávajících schopností, ale také o vytvoření nových struktur a taktik, které by efektivně integrovaly moderní technologie do širšího rámce obranných operačních plánů.

S přihlédnutím k těmto faktorům je nutné sledovat, jak se Armáda České republiky snaží vyvážit tradiční prvky vojenské moci se současnými trendovými technologiemi. Drony nevyřeší všechny problémy, ale AČR přistupuje k otázkám obrany v komplexním rámci, který zohledňuje jak lidské, tak technologické aspekty vojenské síly. Arzenál moderních technologií, včetně dronů, by tak měl představovat důležitou součást celkového strategického přístupu, který se snaží zajistit suverenitu a bezpečnost České republiky v neklidném světě.

Trendy v robotické válce

V posledních letech, zejména po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022, se vojenské strategie vyvinuly způsobem, který by měl přimět armády po celém světě, včetně té české, k revizi svých přístupů k modernizaci a technologiím. Rychlý vývoj bezpilotních systémů a jejich integrace do bojových operací otevřely nové možnosti pro využití techniky a taktiky na bojišti.

Válka na Ukrajině ukázala, že bezpilotní prostředky (drony) hrají klíčovou roli na moderním bojišti. Ukrajinské síly úspěšně nasadily bezpilotní vzdušné prostředky k průzkumu, útokům na cíle a elektronickému boji. Ruská armáda reagovala obdobně, což vedlo k rychlé adaptaci a evoluci dronů na obou stranách konfliktu. Česká armáda by měla posílit své schopnosti v této oblasti, a to nejen v oblasti nákupu nových technologií, ale také v oblasti výzkumu a vývoje domácích systémů, které by odpovídaly specifickým potřebám České republiky.

Jedním z nejzajímavějších trendů, které se v Ukrajině objevily, je koncept robotické spolupráce, kde různé typy robotických a bezpilotních systémů pracují společně v rámci operací. Nejde přitom jen o vzdušné drony, ale i o pozemní drony, které se využívají například k dopravě materiálu do předních linií, odminování nebo zaminování prostoru. Tato synergická spolupráce může výrazně zvýšit efektivitu a úspěšnost vojenských operací. Česká armáda by měla začlenit tento přístup do svých plánů a investic do modernizace, výcviku a strategií přizpůsobených novým technologickým možnostem.

Organizační evoluce

Válka na Ukrajině ukázala také důležitost organizační inovace v souvislosti s drony. Ukrajinské ozbrojené síly začaly s malými, částečně nezávislými operátory dronů a nyní vytvořily roty a prapory dronů v rámci bojových brigád. Ukrajinské námořnictvo zřídilo námořní brigádu dronů, která je využívána nejen námořnictvem, ale i dalšími bezpečnostními složkami, jako jsou SBU a HUR. Tento model sjednocení různých jednotek a jejich zefektivnění a integrace moderních technologií je příkladem, kterým se může česká armáda inspirovat.

Pro Armádu České republiky je nezbytné sledovat tyto změny a odpovídajícím způsobem reagovat. Vytvoření specializovaných útvarů pro bezpilotní systémy, podobně jako na Ukrajině, by mohlo přinést české armádě výraznou výhodu v případě krizových situací a zároveň vytvářet systemizovaná místa pro operátory dronů v rámci jednotlivých bojových praporů AČR. Pokud budou tato místa existovat, umožníme efektivnější rozhodování velitelů díky přesným a včasným informacím, což povede k lepší ochraně životů vojáků. Tento krok by mohl ovlivnit a zatraktivnit nábor do armády, který je momentálně na špatné trajektorii.

Transformace operačních konceptů

Dalším důležitým aspektem je potřeba vyvinout efektivní obranné systémy proti masovému nasazení bezpilotních prostředků v případě konfliktu. Jak ukázaly události na Ukrajině, nepřátelské síly mohou využívat shluky dronů, což činí tradiční obranné mechanismy neefektivními. Česká armáda by měla také investovat do systémů, které jsou schopny detekovat, sledovat a neutralizovat bezpilotní hrozby v oblasti vzdušné i pozemní.

Přestože vzdušné drony hrají čím dál významnější roli na bojišti, nelze přehlížet fakt, že v současnosti ještě plně nenahrazují nadzvuková letadla páté generace. Moderní bojová letadla zůstávají klíčovou součástí vzdušné nadvlády a jejich kombinace s drony může vést k optimální bojové efektivitě. V budoucnu se však počítá i s využitím pozemních dronů, kdy například jeden tank v sestavě čety bude osazen lidskou osádkou a další budou UGV.

Změny v ruské armádě, na které musíme reagovat

Ruská armáda vytvořila 7. samostatný pluk bezpilotních systémů, který byl zřízen jako součást Centrálního vojenského okruhu. Tento pluk byl formován v návaznosti na koordinované úsilí ruského ministerstva obrany o rozšíření a centralizaci schopností bezpilotních systémů. V pluku bylo k dubnu 2024 evidováno 1342 příslušníků, což představuje obsazenost 94 procent. Složení pluku zahrnuje velitelství, úderný prapor bezpilotních systémů, tři průzkumné a úderné roty bezpilotních systémů a logistické podpůrné jednotky, jako jsou spojovací, zdravotnické a logistické prvky.

V průběhu podzimu 2024 ruské ministerstvo obrany reorganizovalo neformální jednotky dronů a specialistů do „společných technických praporů“. To svědčí o snaze o zlepšení koordinace a efektivity operací prostřednictvím integrace různých odborností.

Ruské ministerstvo obrany plánuje dokončit formování sil bezpilotních systémů do třetího čtvrtletí roku 2025. To ukazuje na dlouhodobou strategii zaměřenou na posílení kapacit a adaptaci ruských vojenských sil na nové výzvy, na které musíme reagovat.

Vlastní vývoj a výroba dronů

Armáda České republiky se nachází na rozcestí, kde musí efektivně reagovat na výzvy moderního bojiště, které jsou právě utvářeny událostmi, jako je válka na Ukrajině. Inovace v organizační struktuře, operačním konceptu a přístupu k novým technologiím, jako jsou bezpilotní a autonomní systémy, budou nezbytné pro udržení konkurenceschopnosti a bezpečnosti země.

Současně je nezbytné, aby Česká republika budovala vlastní vývoj a výrobu dronů, které nebudou závislé na licencích a komponentách ze třetích zemí. Ukrajinská armáda se momentálně potýká se situací, kdy až třetina jejích dronů je uzemněna právě kvůli licenčním omezením. Abychom se takovým rizikům vyhnuli, je nutné investovat do domácích výrobních kapacit a vytvořit silný ekosystém obranného průmyslu nezávislého na vnějších dodavatelích.