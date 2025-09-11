Ruské drony v Polsku: Putin provokuje, cítí, že by mohl získat víc

Nad polským územím zaznamenali v noci na středu takřka dvě desítky ruských dronů, z nichž několik tamní armáda sestřelila. Až dosud se ruská agrese na Ukrajině zdála být hodně vzdálená, nebo aspoň tak vzdálená, že si většina Čechů mohla říct: Nás to netýká.
Když v minulosti jeden ruský dron přeletěl polské či rumunské hranice, považovalo se to za omyl. Chaos v ruském vedení války, který se tak trochu dal očekávat. Jenže tentokrát už to omyl v žádném případě nebyl. Šlo o bezpečnostní riziko a Poláci museli část nepřátelských dronů, které si určitě cestu nespletly, sestřelit.
Zavřeli čtyři letiště a lidé na východě země měli zůstat doma. Situace v Polsku se moc nelišila od té na ukrajinském území. Svět se strašně rychle ocitl nejblíž válce od karibské krize v roce 1962, kdy Rusové poslali na Kubu jaderné zbraně.
Polský prezident Karel Nawrocki, šéfka Komise Ursula von der Leyenová či francouzský prezident Emmanuel Macron okamžitě zareagovali, že něco takového je nepřijatelné, a Poláci podle článku 4 Severoatlantické aliance vyzvali ostatní země ke konzultacím.
Zkráceně řečeno, chtějí se dohodnout na tom, jak zastavit podobné ruské záškodnické akce, pokud tedy nešlo o první nesmělý výstřel války. To je naštěstí nepravděpodobné. Nicméně v současné rozjitřené atmosféře by i mnohem menší provokace mohla vyvolat konflikt.
Putin testuje NATO
Proč se ruský prezident Vladimir Putin pouští do tak nebezpečné hry, že vypustí nad území člena NATO své útočné drony? Jistě, šlo o šahídy, které se, pokud dobře funguje protiletadlová obrana a neletí nad zalidněnou oblastí, dají relativně snadno sestřelit. Nicméně i z toho vyplývá jediné možné logické vysvětlení.
Šlo o test připravenosti NATO, zjištění, zda polská protiletadlová obrana na hranici Ukrajiny a symbolicky i celá evropská je připravena na ruské provokace. Vcelku dobrá zpráva je, že relativně ano, protože část dronů byla sestřelena.
Pokud však na podobné ruské hazardování Západ rychle nezareaguje, bude určitě Moskva podobné „nálety“ pořádat dál, aby si osahala, odkud a jak se Poláci brání. A také hrozit, aby v okolních státech vyvolala nejistotu. Co by se asi stalo, kdyby jeden dron dopadl do Česka před konáním voleb?
Tentokrát šlo však spíše o přípravu. Pravděpodobnějším cílem ruského útoku by se nejspíš stal tzv. Suvalský koridor na hranicích Polska s Litvou, který se nachází v blízkosti Běloruska. Pokud by ho Moskva dobyla, odřízla by Pobaltí od zbytku EU. Mimochodem Rusko s Běloruskem plánují od pátku do úterý na území Běloruska strategické vojenské cvičení Západ-2025. Nepřipomíná vám to něco?
Proč ale Putin provokuje teď? Určitě se snaží hrozbou přinutit evropské členy NATO, aby přistoupili na jeho drakonické podmínky pro Ukrajinu, které si klade. Tedy kompletní kontrolu Luhanské, Doněcké oblasti a Krymu. A to vše by mu měl podepsat ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nejlépe v Moskvě. To by bylo pro Západ obrovské ponížení.
Putinovi se asi zdá, že nastal pravý okamžik, protože i když válka na Ukrajině trvá přes tři roky, západní armády se s výjimkou té polské a pobaltských probouzejí pomalu. Experti tvrdí, že by měly munici jen na pár dní vyčerpávající války podobné té na Ukrajině.
Šlo určitě i o vzkaz Donaldu Trumpovi, který podle svých slov ztrácí s Putinem trpělivost: Rusko je ochotné vyjednávat, ale nesmí se na něj tlačit, protože i kvůli domácímu veřejnému mínění nemůže tuhle válku prohrát. A možná šlo i o test, do jaké míry Trump v NATO podpoří evropské spojence. To je taktika vlka, který cítí kořist.
Elektronická zeď, která by rušila drony
Paradoxně za provokací Ruska nejspíš stojí i jeho slabost. Je totiž tlačeno jak sankcemi, tak vnitřními problémy, aby mír uzavřelo. A jeho bububu mu má získat lepší vyjednávací pozici. O jaderné válce, kterou občas hrozí, samozřejmě neuvažuje. Není zahnáno v koutě a jeho představitelé vědí, co by se rozpoutalo.
Západ, tedy i členské země EU, by se z ruské akce měly přinejmenším poučit. Podobné útoky se mohou opakovat, a proto musí zareagovat co nejrázněji. Ukázat Rusku, že tohle je červená linie a ta na území členů NATO na rozdíl od ukrajinsko-ruské války platí.
NATO by také mělo mnohem úžeji začít spolupracovat s Ukrajinou na monitorování dronů, aby to usnadnilo jejich sestřel. Od věci by nebyla ani „elektronická zeď“, která by rušila ruské drony. Ale to je spíš hudba budoucnosti. Nicméně nutná, protože kdyby jednou Rusko opravdu na země NATO zaútočilo, drony budou jednou z klíčových zbraní.