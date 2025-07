V zajetí dronů. Jak ruská letiště kolabují kvůli útokům z Ukrajiny

„Vidíte, ti co spí, tak ti letí jen do Baku. Jsou v klidu. No a ti, kteří nemohou zamhouřit oko, jsou tranzitní cestující,“ analyzuje postarší dáma situaci v letadle.

Náš stroj je přišpendlený k zemi. Tam někde ve vzduchu, směrem k moskevskému letišti Vnukovo, se pohybuje ukrajinský dron. Malé letadélko překonalo stovky kilometrů a letí dál. A dokud ho ruská protivzdušná obrana nesundá, nikam neletíme. Stejně jako desítky sousedních letadel a bůh ví, kolik na letištích po celém Rusku a v zahraničí, které měla na Vnukovo letět.

Uzavření vzdušného prostoru Rusům a zahraničním cestujícím připomíná, že válka je skutečná a nekončí v zákopech.

Je válka. Rusko každý den neustále posílá drony a rakety na ukrajinská města. Ukrajina odpovídá dronovými útoky na ruské vnitrozemí. A v posledních dnech se aktivně snaží narušit fungování významných civilních ruských letišť v Moskvě a Petrohradu.