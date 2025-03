Chudinky holčičky, které poslouchají. Všechno, co se jim řekne

Když řeknete dětem ve škole, že je potřeba připravovat se na válku, kluky tím nejspíš nijak zvlášť nevyděsíte, některé možná i potěšíte, holkám přiděláte starost. Pamatuju si na to dobře. Ve škole nás každou chvíli vodili na válečné filmy, v nichž zločinní Němci (bylo po druhé světové) vytrhávali batolata matkám z náručí, domy se měnily v ruiny a v alejích za vesnicí viseli oběšení, kteří se provinili například tím, že poskytli jídlo partyzánům. Mně se o tom pak zdály příšerné sny. Asi to doma pochopili, jelikož mne uklidňovali, že už je přece po válce.

Jenže jednou, a to jsem byla už dokonce v nějaké vyšší třídě, nám učitelka svěřila, že vyhráno ještě zdaleka nemáme, protože někteří vyhnaní Němci hrozí, že se vrátí a Prahu vydláždí lidskými hlavami. Když jsme si pak ve škole zkoušeli plynové masky, říkala jsem si: tak už je to tady, a taky co nám asi budou platné plynové masky v dláždění. Kdo tvrdí, že dětství je nejšťastnější období života plné bezstarostnosti?

Oživila jsem si tyhle vzpomínky, když jsem v televizi nedávno viděla, jak se školy připravují na intenzívnější brannou výchovu, děti oblékají igelitové pláštěnky a přelepují je ještě lepicí páskou, aby ztížily škodlivému záření cestu ke kůži. Ono je tedy těžké trefit při varování tu správnou míru, zvlášť, když máte co dělat se smíšenou skupinou. Jeden vás skoro neposlouchá, druhému ryjete do duše příliš hluboko. A kdekdo vám potvrdí, že žít ve stálých obavách je skoro horší než obávané prožít.

Z některých strachů člověk naštěstí vyroste, případně je alespoň relativizuje emocemi pozitivnějšími. Nebo cynismem. Cynismus spojený s humorem nemusí být špatná terapie, ale nezdá se, že by pomáhala zrovna náctiletým dívkám.

Taky jste zaznamenali, že jsou to právě dospívající holčičky, kdo potřebuje pomoc psychologů nejčastěji? Ty hodné žákyně, které nosí jedničky a berou vážně, když paní učitelka řekne, že si mají doma číst, ale možná i když si maminka vzdychne, že je zralá na oběšení. Nebo když všude slyší, že nám hrozí válka, ba dokonce že už ve válce jsme a je jen otázka času, kdy začnou na naše hlavy padat bomby. Ostatně, je to jen jedna ze špatných zpráv, které se vznášejí v ovzduší ohroženém též přehřátím, jedy, eventuálně srážkou s cizím tělesem.

Říkají, že psýchu dospívající holčičky může zachránit jen odborník. Já říkám – nebo taky láska. Nejlépe láska k někomu, kdo nenosil jedničky, moc neposlouchá, co se mu říká a když náhodou poslouchá, nedbá. Aby se to vyrovnalo.