Proč nejde slavit jako v květnu 1945? Protože trestní zákon zakazuje sovětskou vlajku

V Písku to bylo jinak. I když samo město spadalo na sovětskou stranu demarkační linie, bylo to jen o takový kousek, že Američané (4. obrněná divize) Písek 6. května osvobodili. Teprve když 10. května dorazili Sověti, město jim v klidu předali. Jsou dochovány fotografie, jak si na hlavním píseckém náměstí americký a sovětský velitel připíjejí pivem.
Tento historický úvod není samoúčelný, protože ta dějinná situace má dozvuky i dnes. Jak uvedla média, Písek si ji chtěl připomenout. Podílela se na tom radnice, Prácheňské muzeum, legionářská obec i spolek Přátelé 4. obrněné divize. Ale ouha.
V rámci oslav v retro stylu vyvěsili z radnice vlajky americkou a sovětskou. Chtělo by se říci, že jako v květnu 1945. Jenže je květen 2026. A starosta Michal Čapek v pátek (Den vítězství) napsal na Facebook, že mu volala policie a že sovětská vlajka musí dolů.
Radnice musela sundat sovětskou vlajku, tak stáhla i tu americkou
Co se stalo? Nic zvláštního. Jen to, že už čtyři měsíce platí novela trestního zákona, jež staví propagaci komunismu na roveň propagaci nacismu. A vyvěsit sovětskou vlajku, i když v den, kdy Sověti byli v roli osvoboditelů, je podle přísného výkladu zákona propagací komunismu. Ten zákon byl myšlen dobře, i když přišel až 36 let po pádu komunismu. Ale je-li aplikován takto tupě, to si pak člověk řekne, že dobrými úmysly bývá dlážděna cesta do pekla.
„Nebo si na pietu jen hrajeme“
Někdo by si mohl myslet, že píseckým policistům „ruplo v bedně“. Ne, kdyby bylo po jejich, nechali by to být. Policejní mluvčí Matzner ale vysvětlil, že trestní zákon za hlavu hodit nelze: „Přijali jsme oznámení, že se radnice dopouští vyvěšením té vlajky protiprávního jednání. Takže jsme museli z úřední povinnosti tu věc zdokumentovat, nafotit a odkomunikovat s panem starostou.“
Toto platí, i když policie tu věc neřeší jako přestupek ani jako trestný čin a bez dalších kroků ji prostě založí. Písecká radnice se podřídila a vlajky sundala. Ano, vlajky. Nejen sovětskou, ale i americkou. Z principu. Jak řekl starosta Čapek: „Pokud si nemůžeme důstojně a bez asistence policie připomenout 144 tisíc sovětských vojáků, kteří padli při osvobozování naší země, nebudeme dělat selektivní politické divadlo. Buď si připomínáme historii celou, nebo si tady na pietu jen hrajeme.“ Proto nechal sundat vlajky obě – sovětskou i americkou.
Má pravdu. Kdyby to takhle pokračovalo dál, mohli bychom se dočkat teď nepředstavitelných věcí. Kdybychom to chtěli dovést do absurdna, zkusme si představit připomínku osvobození nacistického vyhlazovacího lágru Osvětim vojáky sovětského maršála Koněva.
Šlo by to vůbec, staví-li zákon komunistickou symboliku na roveň nacistické? A pamětníci, ti, kteří ten lágr přežili a dnešní politiky by za takové uvažování poslali k čertu, jsou už z drtivé většiny po smrti.
Pamětníci už vymřeli, bohužel
Svým způsobem lze říci, že dnes bují ideologie víc než v roce 1945. Moje matka zažila květen 1945 jako devatenáctiletá ve vsi nedaleko Písku na sovětské (ruské) straně demarkační linie. O ideologii nikdy nemluvila. Spíš o tom, že první sovětští vojáci, kteří k nim vešli do chalupy, řekli něco jako „Nebojte se, my nejsme komunisti“ (byli to starší muži z druhosledových jednotek). Či o tom, že Američané jezdili přes demarkační čáru v džípech zvát na tancovačky. Nebo i do Sověty obsazených Budějovic, kde hrávali ve školní tělocvičně basketbal.
Pamětníci těchto zkušeností a zážitků již téměř nežijí. Proto o dnešních zákonech, normách a politických krocích rozhodují často ti, kteří si to vše nastudovali ideově. A nepřijde jim divné, že to, co se mohlo autenticky – s americkými a sovětskými vlajkami – slavit v květnu 1945, se nemůže stejně autenticky připomínat v květnu 2026. Třeba jako teď v Písku.