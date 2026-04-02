Druhý apríl aneb Mezinárodní den (pr)ověřování pravdivosti

Karel Oliva
Poslední slovo   20:00
Stěží někoho překvapím konstatováním, že dnešní druhý duben následuje po včerejším dubnu prvním. Ale každý text musí nějak začít a pro ten dnešní je klíčové, že prvnímu dubnu se také říká „první apríl“. To s sebou nese tradici – vzniklou již přinejmenším v antickém Římě – aprílových žertíků, tedy tradici pobavit sebe a pokud možno i okolí šířením falešných zpráv (či případně jiných mystifikací).

Karel Oliva | foto: Lidovky.cz

K tomu je potřeba dodat, že cílem takových akcí není kohokoliv skutečně poškodit, ale pouhá legrace (byť občas na něčí úkor), a v pravidelném případě vše končí zvoláním „Apríl!“ a (pokud možno) úsměvem.

Ovšem včera bylo včera, zatímco dnes je dnes, takže na mystifikace již není (a následujících 363 dní nebude) vhodná chvíle. To si již v roce 2014 uvědomili účastníci jisté novinářské konference pořádané London School of Economics, v jejichž debatách se tehdy široce prosadil názor, že kromě prvního dubna představují falešné (poněkud ostřeji vyjádřeno: podvodné) informace nebezpečí pro společnost a její demokratickou strukturu.

(Skeptik by na tomto místě prohodil cosi o tom, že „objevili nový kontinent“. Stačí se podívat na dějiny vzestupu totalitních režimů 20. století, ale jistě by se našly i příklady ještě daleko dřívější. Nicméně je zřejmé, že s rozvojem tzv. sociálních sítí problém výrazně nabyl na objemu, a tím i na důležitosti. „Kvantita přerostla v kvalitu“, řekli by marxisté.)

O necelé dva roky později se v souvislosti s prezidentskými volbami na severu právě zmíněného zemědílu (pro jistotu připomeňme, že se jednalo o volební střet mezi Donaldem Trumpem a Hillary Clintonovou) problém ještě výrazněji zviditelnil. Skupina diskutérů z londýnské konference se proto rozhodla ustavit Mezinárodní síť pro (pr)ověřování pravdivosti (což je můj překlad originálního International Fact‑Checking Network – IFCN.

Anglické „fact“ může např. dle slovníku Merriam-Webster znamenat i „piece of information presented as true or accurate“, tedy i jen „informace podávaná jako pravdivá či přesná“, což je rozdíl od striktnějšího českého výrazu „fakt“, jenž nese výhradně význam „(zjištěná, ověřená jednotlivá) skutečnost“ a možnost výkladu tohoto slova coby pouhé prezentace tvrzení jako pravdivého tak vylučuje.

Do ICFN dnes patří dlouhá řada renomovaných veřejnoprávních médií, např. Bayrischer Rundfunk, a občanských sdružení – i ČR má v této síti své zástupce). ICFN se pak nechala inspirovat kalendářním kontrastem k prvnímu aprílu a vyhlásila 2. duben 2017 prvním Mezinárodním dnem (pr)ověřování pravdivosti (v originále International Fact-Checking Day).

Takže dnes je to jubilejně podesáté, co se takový den slaví. I když tedy skutečnost, že je takový den potřeba, důvod k oslavám samozřejmě spíše není: ověřování zpráv před jejich zveřejněním by (snad) mělo být samozřejmostí. (A to nemluvím o nijak výjimečných případech, kdy si „fakta“ někdo volně konstruuje; na rozdíl od těch aprílových mystifikací ovšem nikoliv jen pro zábavu. Toho jsme si užili a bohužel stále ještě užíváme zejména ohledně covidové pandemie, očkování, ruské agrese na Ukrajině…)

Zrovna tak není potřeba oslavovat, že mnohým „konzumentům médií“ chybí byť i jen základní úroveň kritického myšlení. Zkrátka ani (pr)ověřování pravdivosti není zcela abstraktní disciplína, neboť předpokládá (mj.) jistou znalostní výbavu – tomu, kdo ji postrádá, může jako „pravda“ připadat ledasco…

Což dnešek spojuje i se zítřejším Velkým pátkem: neboť to je dle tradice den, kdy Pilát klade řečnickou otázku „Co je pravda?“ (Jan 18,38) – na niž ale žádnou odpověď nečeká.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Komentář

Doporučujeme

Výběr z tisku

Obrazem

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.