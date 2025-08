Tajemné společenství vyvolených duší. Drúzové jsou náboženská menšina bojující v Sýrii o přežití

Poté, co byla diktatura v prosince 2024 svržena islamistickými povstalci, vzešlými z al-Káidy, se terčem represí stávají náboženské menšiny. Na jaře 2025 tak byli na západě Sýrie v provincii Latákija vybíjeni alávité. Během července pak došlo k pogromu proti drúzům, žijícím na jihu v provincii Suvajdá.

V obou případech se na násilí podílely ozbrojené složky nového režimu. Příslušníci ozbrojených sil přitom nasadili i těžké zbraně jako tanky a svá zvěrstva včetně poprav spoutaných civilistů nahrávali a hrdě umisťovali na sociální sítě. Kdo jsou drúzové? Proč je radikální islamisté nenávidí? A proč se na stranu drúzů staví Izrael, který tak dost možná zabránil jejich genocidě?

Uzavřená kultura

Drúzové představují až dvoumiliónovou arabskou náboženskou menšinu roztroušenou v mnoha zemích světa. Drúzové tak dnes kromě Sýrie žijí také v Libanonu a Izraeli. Zavedené diaspory ale najdeme i v Evropě, Spojených státech a Jižní Americe, zejména ve Venezuele. Zde si uchovávají svou kulturní jedinečnost, ale zároveň se plnohodnotně zapojují do života většinových společností. Vesměs se totiž dokáží jazykově i společensky zařadit do společnosti, ve které zrovna žijí, a osvojit si pocit loajality vůči státu, k němuž momentálně patří.

Zároveň však jde o do sebe uzavřené komunity s pocitem Boží vyvolenosti. Drúzové totiž uzavírají sňatky výhradně mezi sebou. Výsledkem je uzavřená kultura a věrnost ezoterickému náboženství, které vzniklo v 11. století a bylo pro vnější svět dlouho zahaleno tajemstvím. Problém s drúzy mají kvůli jejich víře hlavně muslimové, především ti radikálně smýšlející.

To jsme naposledy viděli v Sýrii, kde odstartovaly etnické čistky poté, co se drúzský prodavač zeleniny nepohodl s příslušníky místního beduínského kmene, kteří ho unesli. Události nabraly rychlý spád poté, co do provincie Suvajdá intervenovala islamisty ovládaná syrská armáda. Namísto aby situaci uklidnila, jak slibovala, se postavila na stranu muslimských kmenů. Chytala drúzy na ulicích, stříhala jim tradiční kníry a za pokřiku Alláh akbar je zabíjela.

Věrouka předávaná potají

Drúzové jsou totiž muslimy pokládáni za sektu, která vzešla z islámu, ale odklonila se od něj natolik, že o nich lze hovořit jako o hereticích. Jakkoliv se drúzové někdy snaží naoko přihlásit k islámu, aby obrousily hrany nevraživosti, islámské autority je za muslimy neuznávají.

Dnešní islámští radikálové z řad al-Káidy, Islámského státu (ISIS) či právě v Sýrii vládnoucí Fronty an-Nusrá navíc oprášili staletou štvavou fatwu, tedy nábožensko-právní dobrozdání, středověkého teologa Ahmada Ibn Tajmíji (1253-1328). Tento miláček dnešních radikálních islamistů drúzy prohlásil za horší než židy, křesťany či pohany s tím, že škodí islámu a je proto více než správné vést proti nim džihád.

Náboženství drúzů vzniklo v 11. století. Jejich věrouka do sebe jako houba nasákla vlivy perské kultury, šíitského islámu, křesťanství, judaismu a novoplatónství. Doktrínu si ovšem drúzové před okolním světem střeží, což pak vyvolává podezíravost a fámy. V úplnosti věrouku znají jen učenci (uqqál). Předávají si ji tak trochu potají v noci ze čtvrtka na pátek ve společné modlitebně (chalwa). Trnem v oku radikálních muslimů přitom bývá, že se uctívanými znalkyněmi víry stávají i ženy, jež se v komunitách obecně těší dobrému postavení.

Většina nezasvěcených drúzů (džuhhál) ale víru zná povrchně, takže ji není schopna jinověrcům osvětlit, i kdyby snad chtěla. Věroučnou literaturu navíc drúzové nechtějí dát z rukou. Koneckonců jejich víra zůstala zahalena tajemstvím i proto, že drúzové na rozdíl od okolních křesťanů či muslimů svou víru nikomu nenutí, a tedy ji jinověrcům nepotřebují vysvětlovat. Konečně, z šíitského islámu si drúzové odnesli princip taqíja, který věřícímu dovoluje zalhat a skrýt své smýšlení, pokud by kvůli němu byl ohrožen.

Samotná doktrína vznikla v Egyptě za vlády výstředního a zřejmě duševně vyšinutého fátimovského chalífy Hákima (996-1021). Ten se obrátil k askezi, nechal si narůst dlouhé vlasy a prohlásil se za manifestaci božství. Nakonec na svém oblíbeném oslu zmizel kdesi za Káhirou. Ale drúzové věří, že nebyl zavražděn. Podle nich se skryl a za tisíc let se vrátí, aby předsedal Poslednímu soudu a spasil vyvolenou drúzskou obec. Na rozdíl od židů, křesťanů či muslimů, které podle drúzů spása rozhodně nečeká.

Právě učení o vyvolenosti a převtělování duší je stěžejní. Spása je totiž vyhrazena jen obci věřících, která se skrze převtělování (tanásuch) konečného počtu duší zas a znovu obnovuje. Když tedy drúz zemře, někde jinde se rodí jiný a přejímá jeho duši. Učení vede k elitářské představě vyvoleného národa. A k nezájmu o misionářství.

Pod Asadovou ochranou

V pohoří Džabal ad-Drúz a kolem správního střediska Suvajdá na horském jihu Sýrii žije na relativně kompaktním území zhruba 120 vesnic až 800 tisíc drúzů. Ačkoliv drúzové pomohli vybojovat nezávislost Sýrie na Francii, nová diktatura je zprvu tvrdě utlačovala. Nezískali autonomii, v níž doufali. Naopak došlo k masakrům. K toleranci a vzestupu drúzů došlo až po roce 1963 za autoritářské vlády státostrany Baas a především po roce 1970 za diktátora Háfize Asada.

Mnoho drúzů pocházejících ze skromných venkovských poměrů udělalo kariéry ve straně Baas a v armádě, jakkoliv jejich vzestup nelze srovnávat se vzestupem menšiny alávitů, která obsadila klíčové pozice ve státě. Arabský sekulární nacionalismus, tolerující náboženské menšiny, se drúzům již tehdy jevil jako přijatelnější než islámský fundamentalismu opozice. Avšak syrská revoluce a následná občanská válka přinesly po roce 2011 nové výzvy.

Drúzové se k protestům v rámci Arabského jara většinově nepřipojili a jen menšina z nich vstoupila do opoziční Syrské svobodné armády. Snažili se zůstat stranou, spolehnout se sami na sebe a budovat vlastní milice. Vláda tehdejšího diktátora Bašára Asada jim totiž slíbila, že nebude drúzské brance nutit sloužit mimo převážně drúzské oblasti, a tedy je nutit střílet do demonstrantů a zatahovat tak drúzy do brutální občanské války. Ne vždy to však diktatura dodržovala.

Dalším důvodem nespokojenosti byl fakt, že diktatura před sílícími opozičními islamisty prioritně bránila alávitské oblasti na západě Sýrie. Když šlo o přežití, bezpečí drúzů na jihu Sýrie nebylo prioritou. Přesně před deseti lety tak došlo k prologu k současnému genocidnímu násilí, kdy byla radikálními islamisty prolita první krev drúzů.

V červnu 2015 totiž tehdejší islamističtí povstalci z Fronty an-Nusrá, tedy současní vládci Sýrie vedení Ahmadem Šara a odkojení ideologií al-Káidy, napadli drúzskou vesnici a pozabíjeli na dvacet lidí. Islamističtí povstalci poté obkličovali vesnice v Drúzských horách a na Golanech, odkud tehdejší armáda loajální diktatuře Bašára Asada ustupovala. Již tehdy, stejně jako dnes, přišla pomoc za pět minut dvanáct z Izraele.

Vlivná a soudržná menšina v Izraeli

V Izraeli žije asi 140 tisíc drúzů. Představují pouze dvě procenta izraelského obyvatelstva, jde ale o vlivnou a soudržnou menšinu. Její vůdci se tak zasadili, aby izraelské letectvo v sousední Sýrii bombardovalo syrské jednotky a zastavilo masakrování drúzů. Jejich loajalita k Izraeli bývá vysvětlována tím, že se cítí s židy spřízněni, když jejich předek Jitro provdal svou dceru za Mojžíše. Izraelci o nich zase někdy mluví jako o jednom ze ztracených židovských kmenů. Jako jediní Arabové se proto drúzové postavili na stranu Izraele ve válce za nezávislost (1948).

Klíčové je, že jsou jedinými Araby, kteří běžně slouží v izraelské armádě, kde vstupují do elitních jednotek a získávají vysoké důstojnické posty. Proto se prosadili jako poslanci Knesetu, ministři a diplomaté. Izrael proto drúzy uznal jako náboženskou skupinu a respektuje jejich soudy. Vůdčí rodina Tarífů na oplátku podporuje všechny složky jejich identity: drúzskou, arabskou i izraelskou.

Jak to ale na Blízkém východě bývá, vše je složitější. V Izraeli žijí též drúzové nespokojení. Totiž ti z Golanských výšin, okupovaných (1967) a anektovaných (1981) Izraelem. Ti dlouho odmítali izraelské občanství a zachovávali loajalitu dnes již svrženému syrskému režimu Háfize a Bašára Asada. Autorovi těchto řádků v létě 2015 darovali při pití čaje syrskou vlaječku a mapu, na níž jsou Golanské výšiny vyobrazeny jako součást Sýrie. Protože tehdy Izrael na své území přes Golany transportoval a poté ošetřoval zraněné povstalce, včetně islamistů, atmosféra při této návštěvě byla napjatá a drúzové na sanitky házeli kamení.

Nekončící syrská krize tak mezi izraelskými drúzy rezonuje dodnes. Část z nich díky konexím v izraelské politice a armádě lobbuje za ochranu a vyzbrojování drúzů v Sýrii. Izrael pak zas a znovu čelí dilematu, totiž jak izraelským drúzům vyjít vstříc, ale nenechat se do bažin syrské politiky zatáhnout příliš.

Autor je sociolog FHS UK, autor knihy Velká blízkovýchodní nestabilita