Duby používají mazanou fintu proti žravým housenkám. Spočívá v načasování

Být stromem je skvělý život. Jen tak si stojíte na jednom místě, sluníte se a relaxujete. Když pod vašimi listy procházejí lidé do školy či do práce, můžete se jim leda smát. Ve zvlášť rozverné náladě máte možnost jim hodit na hlavu nějaký ten žalud, kaštan nebo šišku. Záleží pochopitelně na tom, jaký druh stromu zrovna jste. Otázku rozmnožování máte také skvěle vyřešenou. Kytky nebo bonboniéry k Valentýnu vás míjí. Celá záležitost se odehrává pohodlně na dálku. Dnes bychom možná skoro řekli online.
Stromová existence má ovšem i některé dost podstatné nevýhody. Jedna z největších jsou všelijaké brebery, které vás neustále žerou. Ukazuje se ale, že stromy si s nimi umí poměrně slušně poradit. Příkladem jsou třeba duby.
|
Jablko nepadá daleko od stromu, semenáčky si od domovského stromu ale drží distanc. Mohou za to houby a hmyz
Jejich listí mají v oblibě housenky bekyně velkohlavé. Tento vcelku nenápadný motýl pochází z Eurasie. Jako zavlečený druh dnes ale působí problémy v obou Amerikách a v Africe. Patří mezi stovku nejhorších invazních druhů světa.
Jeden pixel, jeden strom
Housenky bekyně jsou velké, chlupaté a pořádně nenasytné. Nejraději mají měkké šťavnaté listí staré jen několik dnů. Tvrdé starší listy jim naopak příliš nešmakují. Vůbec nejhorší pro ně ale je, pokud se vyklubou na stromě, který ještě listí nemá. V takovém případě jim hrozí smrt hladem. Jejich rozmnožovací cyklus je proto s hostitelem úzce provázaný. Začínají se klubat krátce poté, co se stromy poprvé zazelenají.
|
Je vám horko? Recept má australská můra, létá do hor za letním spánkem
Duby ovšem proti nim mají v rukávu zajímavý trik. Jeho pomocí dokážou bekyním slušně zkomplikovat život. Alespoň to tvrdí tým Soumena Mallicka z Würzburgské univerzity.
Badatelé studovali satelitní snímky šedesáti dubových lesů v severním Bavorsku. Jsou zarostlé dvěma druhy, dubem letním a zimním. Oba běžně potkáte i v Česku.
Mallick a spol. porovnávali fotografie lesů z let 2017 až 2021. Za každý rok měli 27 500 pixelů. Koruna jednoho dubu má asi deset krát deset metrů. Na fotce z oběžné dráhy to zhruba odpovídalo jednomu pixelu. Z jeho barvy se dalo odvodit, jak moc se konkrétní strom na snímku zazelenal, nebo naopak jak moc byl okousaný housenkami.
Nebezpečná zmrzlina
Samozřejmě zjednodušuji. Jestli chcete znát podrobnosti, můžete si pročíst výše odkázaný vědecký článek. Na jaře 2019 podle něj bylo bekyní hodně. Příští jaro pak nejvíc okousané stromy začaly nasazovat listí o tři dny později. Na housenky to mělo zásadní vliv.
Vyklubaly se do holých větví prakticky bez jídla. Mnoho jich proto bídně zahynulo. Podle Mallickovy skupiny snížilo zpoždění celkovou okousanost daného stromu o 55 procent.
Jde zatím jen o statistickou shodu. Je k ní proto třeba přistupovat opatrně. Teoreticky může mít nějaký jiný skrytý původ.
Asi jako když se v létě prodává víc zmrzliny a zároveň víc lidí zemře utopením. Považovat zmrzlinu za příčinu jejich odchodu z tohoto světa by byla chyba. Může za něj teplé počasí způsobující, že se víc lidí chodí koupat. To zároveň i zvyšuje spotřebu zmrzliny.
Určitě by pomohly i záznamy o větším množství housenkových kalamit. Jedna je málo. Výsledek ovšem dává perfektní smysl. Obyčejný dub zevlující někde u cesty dělá dojem, že neumí do pěti počítat. Do tří by ale mohl.