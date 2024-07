Důchody a la carte. Občané by raději více vybírali, než dál škrtali

Ano, obojí je pravda, důchody jsou nespravedlivé, zejména k těm, kteří vydělávají a odvádějí víc, protože čím víc vyděláváte, tím méně dostáváte. Principiálně je to jasné – solidarita je nutná, nicméně tuzemská verze je jedna z nejrovnostářštějších na světě a i Ústavní soud už k tomu „nalezl“ své. Inu, jak by mohly důchody pokrývat náklady, když je často nepokryjí ani mzdy a platy? Takřečení pracující chudí strádají již v produktivním věku a stejný „životní styl“ si s sebou nesou do důchodu.

Pro politiky by mohlo být zajímavé i jiné zjištění výzkumníků.