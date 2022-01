Důchod na obzoru. Chce vláda reformu, nebo jen kosmetické změny?

Názor

Vláda Petra Fialy se netají ambiciozním plánem představit „skutečnou důchodovou reformu“ do konce příštího roku. Věřme jí to a fanděme jí, žádné jiné vládě se to zatím nepovedlo. Víme toho zatím velmi málo, jsou nám slibovány tři složky důchodu a poněkud rozporné tvrzení, že důchody mají „reflektovat požadavky na důstojnost života ve stáří a finanční možnosti státu“.