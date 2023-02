Názor

Na veřejnost z vlády unikla znepokojivá informace, bořící sny o klidném stáří mnohých. Současní padesátníci mají jít podle nového návrhu zákona do starobního důchodu v šestašedesáti, nikoliv v pětašedesáti letech. Aktuální čtyřicátníci a čtyřicátnice budou mít nárok na důchod v 67 letech a lidé, jimž je nyní 34 let a méně, půjdou do penze dokonce nejdříve v „jágrovských“ 68 letech.