Proč? Nejde totiž jen o to, že jak se lidé dožívají vyššího věku, je na důchody potřeba více peněz, a tedy pokud se zvýší věk pro odchod do penze, ušetří se. Za prvé nyní se postupně rozšiřuje okruh lidí z náročných profesí, kteří mají odejít do důchodu dříve a kterým se věk odchodu do důchodu naopak snižuje.