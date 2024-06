Z prstu vycucaná čísla o důchodové reformě

Aktuálně tomuto lákadlu propadla nově oblíbená ekonomka Jana Matesová, z níž se stala expertka na penzijní systémy a svým způsobem i na českou politiku. Podíváme se hned na tři razantní výroky, které pronesla v nedávném rozhovoru pro Lidovky.cz.

I. Strašit důchodem od 70 let je zbytečné. K tomu by při postupném přidávání došlo v roce 2090.

II. V Česku dochází k plynulému zvyšování věku odchodu do důchodu od roku 1996. Za celou dobu to nevyvolalo žádné spory, žádné třenice.

III. Zákon o důchodovém zabezpečení z roku 1995 toto prodlužování nastartoval a za Topolánkovy vlády byl algoritmus zvyšování důchodového věku uzákoněn až do roku 2030.

I. Problém horizontu

První teze je spíše jemná a mnoho kontroverzí nepřináší – přesto ukazuje na rozdíl mezi věcným a propagandistickým myšlením. „Strašit důchodem od 70 let je zbytečné. K tomu by při postupném přidávání došlo v roce 2090,“ říká šestašedesátiletá ekonomka. Rozumíme, na penzi měla nárok někdy mezi 58. a 63. rokem života (podle počtu dětí) a rok 2090 je pro ni stejně jako pro autora tohoto textu datem, jehož se vskutku nedožije. Jenže je to datum zcela relevantní pro naše potomstvo.