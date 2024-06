My jsme vám to říkali, všechno zruší! Jak prezident vyhrotil Babišův postoj k penzím

Chlívek Chlívek je autorský podčárník, vycházející v Lidových novinách od roku 2010, který najdete každý týden i na těchto stránkách. Jeho autor Petr Kamberský v hybridním mixu er-formy a ich-formy popisuje své myšlenky slovy, které se nehodí pro korektní redakční komentář.

Itys v tomto vnímání není synem mytologického thráckého krále Terea, ale akronym pro sousloví I told you so (já jsem vám to říkal, tedy ono krkolomné a umělé jjvtř). Sousloví, které prý všichni na světě nesnášejí a nechtějí poslouchat. Anglosasové mají dokonce seznam nejméně pěti různých, korektnějších způsobů, jak Itys vyjádřit.

Chlívek je naštěstí z obliga – on vám to neříkal, on vám to psal. O těch zpropadených penzích. O tom, že prezident a koalice nakonec donutí Andreje Babiše (AB) říct: Všechno zruším!

Loni na jaře, po cca roce a půl vládnutí, představil kabinet Petra Fialy spolu s úsporným konsolidačním balíčkem i obrysy penzijní reformy. Tvar odpovídal složitým vyjednáváním pěti vládních stran, následně skoro rok vyjadřovali své připomínky odbory a ministerstva.