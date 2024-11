Věštění z rozpočtové koule. Premiér Fiala mate veřejnost a sám sebe a vládě to nevadí

Nesmysl, nad nímž zůstává rozum stát a který ukazuje, že Fiala vůbec neví, o čem mluví. Nechme stranou, že žádný důchodový účet neexistuje, protože odvody na sociální pojištění jsou, na rozdíl od odvodů na zdravotní pojištění, příjmem státního rozpočtu stejně jako všechny daně a důchody jsou naopak výdaje státního rozpočtu. Každý rok můžeme tyto příjmy a výdaje srovnat, ale nikde není řečeno, že by výdaje na důchody měly být v rovnováze s příjmy na důchodové pojištění, které je hlavní částí sociálního pojištění.

Nesmysl Fialova prohlášení spočívá v tom, že pokud by v roce 2050 měl „deficit“ důchodového účtu činit 5 % HDP, musel by dosáhnout výše nikoliv 350, ale 1700 miliard Kč. Těch 350 miliard Kč představuje 5 %, přesněji 4,4 %, letošního HDP, který podle srpnové makroekonomické predikce ministerstva financí bude činit 7960 miliard Kč. HDP v roce 2050 bude ovšem cca čtyřikrát vyšší.

Spolehlivě se předvídá jen minulost

Podle uvedeného materiálu MF činil v roce 2018 HDP 5476 miliard a v roce 2027 by měl dosáhnout 9217 miliard, což znamená průměrný roční nárůst nominálního HDP o 5,9 %. Použijeme-li stejné tempo růstu nominálního HDP i nadále, měl by být HDP v roce 2050 4,2krát vyšší než letos, tedy 33 400 miliard a těch 350 miliard by představovalo jen 1,05 % HDP. A tedy jen nepatrně více než loni, kdy činil schodek důchodového systému 72,8 miliardy, což představovalo 0,95 % HDP.

Uvedený odhad pro rok 2025 vychází z předpokladu stejného tempa růstu nominálního HDP jako v letech 2018-2027 podle srpnové makroekonomické predikce MF. Tak to samozřejmě nemusí být, odhad HDP za 25 let je věštění z koule, spolehlivě se předvídá jen minulost, ale to samé se týká příjmů důchodového systému. Podíváme-li se do vývoje HPD od roku 1993, tak jak je uveden v materiálu ČSÚ Česká republika: hlavní makroekonomické ukazatele, vidíme, že za posledních 25 let, tedy od roku 1999, vzrostl nominální HDP třikrát, přičemž tempo růstu přirozeně nebylo stále stejné. Mezi lety 1998 až 2007 vrostl HDP 1,78krát, mezi lety 2008 až 2017 jen 1,28krát a mezi lety 2018 až 2027 vzroste podle makroekonomické predikce MF 1,68krát.

Z tohoto čísla vychází můj odhad na rok 2050. Ale ať už bude HDP v roce 2025 čtyřikrát, nebo jen třikrát vyšší než letos, bude Fialou citovaná částka 350 miliard činit jen 1-1,5 a nikoliv pět procent HDP.

Nevím samozřejmě, zda přítomní ministři či premiérovi poradci předem věděli, co bude Fiala říkat, ale očekával bych to. Pokud to věděli a nechápali, jaký nesmysl chce Fiala veřejně tvrdit, je to zarážející nekompetence celé vlády.