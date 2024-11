Vláda se vysmála rizikovým profesím. Ve sněmovně se chaoticky improvizovalo až do konce

Zákon projednávala sněmovna od května a přitom se koalice musela dohadovat ještě v pátek ráno o to, jak naložit se zaměstnanci v tzv. rizikových pozicích. Naprosto nečekaně (i pro některé koaliční poslance) totiž na samém konci druhého čtení podali koaliční poslanci Benda a Jakob pozměňovací návrh, kterým velice radikálně omezili možnost odejít do předčasného důchodu zaměstnancům v náročných profesích. Tento nápad vyhodil pojistky i některým koaličním exponentům a tak se o řešení koalice dohadovala do poslední chvíle.

Chaotická improvizace

Těžko říci, zda to, co vymyslely vládní hlavy, bude někdy fungovat. Zaměstnancům, které naši milí pravicoví asociálové vyloučili z řad náročných profesí (jedná se o 127 tisíc osob), mají prý platit zaměstnavatelé povinně čtyři procenta z hrubé mzdy do nepovinného třetího důchodového pilíře. Jak tenhle trik vláda zdůvodňuje, nevíme, oficiálně se neráčila vyjádřit, stejně jako nekonkretizovala, jak zajistí, že zaměstnavatel povinně odvede platbu do nepovinného fondu.

Lze si bez problémů představit, jak zaměstnavatel zatlačí na tyhle profese, aby si žádný třetí pilíř nezakládali. Následně pak se svatouškovskou tváří bude moci říkat, že by dotyčnému moc rád platil, ale nemá kam. Chce koalice udělat tento penzijní nástroj povinným pro některé profese? Nevíme, na to vznikla dohoda příliš narychlo a nepromyšleně.

Koalice má „důchodovou reformu“ za jeden ze svých největších počinů a přitom dělá vše pro to, aby zákon vypadal jako chaotická improvizace. Vposledku zákon odmítli i Piráti, kteří jej věrně ještě s vládou tlačili, prý ze zásadních důvodů, ale zda to je, či není jen uražená ješitnost, posoudí jen Bůh.

Každopádně hutníci, skláři či zdravotní sestry mohou na úřad vlády posílat děkovné dopisy. Vláda jim znemožnila předčasný důchod bez penalizace, ale za to jim slíbila kompenzaci, pro jejíž dosažení nezná ani postup, ba neví ani, zda příslušné změny zákonů vůbec stihne projednat. Ale kdo pochybuje o slibech s relevancí předpovědi počasí na příští čtvrtletí, je nezodpovědný dezolát a pošleme na něj plukovníka Foltýna.

Že vládní obrat označily odbory za podraz, se nikdo divit nemůže. Rok v rámci tripartity vyjednávala vláda s odbory i zaměstnavateli podmínky předčasných důchodů pro náročné profese, ale pak přijde náhlé vnuknutí a dohody neplatí. Chcete lepší důkaz chaotičnosti vládního počínání?

Mlhavé sliby

U současné vlády se zhusta zdůrazňuje, že je to uskupení postavené na hodnotách, jenže jaké hodnoty však reprezentuje tohle chování? Sliby, které koalice dává rizikovým profesím, jsou natolik mlhavé, že jim nemohou věřit ani sami poslanci.

Tahle koncovka „důchodové reformy“ může mít na popularitu vlády devastující dopady. Možná je to koaličním šéfům jedno, protože populární nebyli doteď. Nicméně nebylo by racionálnější, než platit drahou kampaň koalice Spolu, zaplatit ministrům nějaké elementární kurzy psychologie? Co jsou platné billboardy s profesorem Fialou a jeho triumfálními výkřiky, když si může oprávněně velká část populace myslet, že naši vládci nejsou jen matlalové, ale i podrazáci, kteří nedrží slovo.