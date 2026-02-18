Děti nejsou a nebudou. Krach důchodového systému je také možnou variantou

V současné politické situaci asi nikdo nevěří v reformu čehokoli, konstantou tuzemské politiky je totiž postup, kdy nově příchozí vládní garnitura zruší to, co zavedla minulá. Pro důchodový systém to platí stoprocentně.
Pokud porevoluční generace mladých často žertovala na téma, že pro ně žádné důchody nebudou, pro současné třicátníky je to mnohem reálnější možnost. Dnešní mladí jsou navíc konfrontováni s raketově rostoucími cenami bytů a nájmů, které se zcela odtrhly od příjmové hladiny místních obyvatel. Nemají-li kde bydlet, nedosáhnou-li na hypotéku, pro ni mimochodem dnes potřebujete stotisícový příjem, a pokud sotva zaplatí nájem, jen těžko budou plánovat děti.
Od mala je navíc starší generace bombardují „dobrými radami“, musíš dostudovat, cestovat, vzít si hypotéku, šetřit na důchod… A nyní, když se těmito radami řídí, mohou si „veteráni“ ukroutit hlavu, jak je možné, že mladí nemají děti. Podobné chování nelze svádět na sobectví, omezenost či nějaké další smyšlené záporné vlastnosti dnešních mladých. Situace je podobná ve většině států Evropy a perspektivy mladých nejsou valné.
Oškubaní střadatelé
Populační realita je taková, že početně silné starší ročníky se dožívají čím dál vyššího věku a mladí nemají děti. Tahle „populační pyramida“ je největší pastí důchodového systému. U nás v Česku je to navíc zvýrazněno faktem, že prakticky veškeré obyvatelstvo je závislé na státem vyplácených penzích. Představa, že přijdou nějací bájní mladí cizinci, kteří splynou se současnými obyvateli, je chiméra, jak ukazují příklady ze západní Evropy.
V nejhorším případě se příchozí zajímají jen o sociální benefity, pohrdají našimi zákony a civilizací jako takovou a už vůbec neuznávají nějakou rovnost pohlaví či snad odmítání násilí. V „lepším“ případě jsou zde tito lidé zotročeni a vysává je mafie (což se děje spoustě Ukrajinců) a to zcela bez zájmu starousedlíků i státu. Mezi příchozími a starousedlíky nenastává harmonie, protože ti, kteří k nám přicházejí, se k nám, zcela pochopitelně, nestěhují proto, aby se obětovali zájmům původních obyvatel.
Navíc stát nedělá téměř nic pro to, aby se i ti, kteří dnes pracují, mohli alespoň částečně vyvázat ze závislosti na státu. Spoření na důchod je designováno a deregulováno tak, aby si přišly na své zejména banky a další finanční instituce. Ve srovnání s Evropou je místní střadatel bezprecedentně oškubán. Zkrátka důchodový systém míří do zdi.
Proč by neměli dnešní mladí s tímto scénářem počítat? Proč by měli rodit další daňové poplatníky pro stát, který pro ně nevytvořil ani základní podmínky podobné těm, které měli jejich rodiče? Rozuměj, jedinec si prací na plný úvazek vydělal na živobytí a střechu nad hlavou a při troše skromnosti bylo možné našetřit i na bydlení. To je dnes chiméra, například propad reálných příjmů ignorovala a popírala minulá vláda do té míry, až jí to prohrálo volby. V Česku kontinuálně roste úzká societa landlordů, která má více bytů a kupuje si další, protože je to jistá investice, přičemž průchodnost z kasty bezzemků je minimální.
Česká otázka
Společnost dlouhodobě směřuje k sociální krizi, která hrozí výbuchem a politika to nehodlá řešit, protože je ve vleku setrvačnosti. Politické strany dávno neplní funkce, které plnit mají, mezi jejich sliby a realitou zeje propast a vlastně už to nevadí ani voličům. Lidé se raději scházejí na náměstích, aby v žabomyších sporech „zachraňovali demokracii“, místo aby řešili sociální realitu. Člověk se nestačí divit, že všichni ti přežvykovatelé hesel zapomněli na jedno, které razil zakladatel naší republiky: česká otázka je otázkou sociální.
Smetanu globalizace slízli superbohatí a na početně se scvrkávající střední třídu dopadají její náklady. Jeden by rád viděl nějaké světlo na konci tunelu, protože sociální katastrofa pořád není nevyhnutelná, ale mladým se nediví a vyčítat jim něco je bláznivé, protože současné poměry jsme spolutvořili my staří.