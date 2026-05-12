Problémem není jen věk odchodu do penze. Problém je v přístupu ke starším lidem

Ta v rámci tak zvaného konsolidačního balíčku, jinak řečeno šetření, změnila vzoreček pro valorizaci a v rámci tak zvané důchodové reformy zavedla postupné zvyšování věku pro odchod do důchodu nad současných 65 let. To chce nynější kabinet Andreje Babiše zrušit.
Důvod kroku Fialovy vlády byl jasný. Peníze. Postupné stárnutí populace vede k tomu, že je v průběžném systému méně peněz na výplatu důchodů, protože počet důchodců roste, zatímco počet pracujících odvádějících daně tomu neodpovídá. Takže je třeba důchody buď snížit, což není možné, nebo zvýšit rapidně daně, což také není možné, nebo snížit jejich růst a zařídit, aby lidé déle pracovali a odváděli peníze na výplatu penzí. Neboli zvýšit hranici pro odchod do důchodu.
Shoda na důchodech stále v nedohlednu. Odbory odmítají odsunout dřívější penze
To bylo velmi rozumné opatření a většina ekonomů za to předchozí vládu chválí a naopak kvůli snaze toto zrušit kritizuje současný kabinet. Trendy jsou jasné, tímto směrem jít stále nemůžeme, jinak nám dojdou časem peníze. Ani půjčovat si totiž stát nemůže neomezeně. A představa Andreje Babiše, že rozrodí Česko a tím celý problém vyřeší, je naivní.
Jednak by nástup nové velké pracující generace trval poměrně dlouhou dobu, jednak je propad porodnosti celosvětový trend a zatím nikde se ho dlouhodobě vládními opatřeními nepovedlo změnit. Dá se rozumně předpokládat, že ani Babiš s Jezulátkem takový zázrak nedokáže.
Neviditelná hranice
Jenže ani když zůstane zachováno zvyšování věku odchodu do důchodu (a to zřejmě nějakou dobu zůstane, protože ani současná vláda neplánuje změnu hned), není problém vyřešen. Naše ekonomika má sice hlad po pracovní síle, firmy chtějí hlavně mladé lidi. Ale starší jsou naopak někdy propouštěni kvůli věku a hlavně mají pak problém najít nové zaměstnání. Lidé nad 50 let jsou častěji dlouhodobě nezaměstnaní, tvoří zhruba třetinu dlouhodobě nezaměstnaných.
Starobní důchod: Nárok nezačíná s věkem, ale někdy si ho lze „zaplatit"
Jak ukázal průzkum projektu Neviditelní, přes 80 procent dotázaných firem sice pociťuje nedostatek zaměstnanců, ale část z nich si nastavila interně a navenek neviditelně věkovou hranici pro přijetí do zaměstnání. A ta nemusí začínat na 65 letech, ale často níže, po padesáti či po čtyřiceti letech věku. Nejde o ojedinělé případy, zhruba třetina lidí se osobně nebo ve svém okolí s něčím takovým setkala.
Navíc problém začíná už i u zaměstnaných starších lidí. Firmy nechtějí investovat do jejich vzdělávání a školení, považují je za neperspektivní a tak z nich vlastně vytvářejí budoucí kandidáty na post nezaměstnaných. Pokud se tohle nezmění, je vlastně jedno, kdy bude stanovena hranice pro odchod do důchodu. Většina lidí skončí mnohem dřív na úřadu práce a ekonomice to stejně nic nepřinese.