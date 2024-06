Vláda lumíků se sebevražednými sklony. Další kolo důchodové pětikoaliční zvůle před námi

Petr Fiala před volbami sliboval a poté se už coby premiér dušoval, že na důchody vláda sahat nebude. To ministr Stanjura sliboval nezvyšovat daň z nemovitosti alespoň naposledy v předvolební kampani. Po ní už to nebyl „opravdu nebezpečný nápad“, ale vítaný zdroj příjmů. To jen pro ilustraci, jak se to se sliby této vlády má, pro lepší vcítění do tragédie popisované níže.

Do důchodu později a za méně

Poté, co byli stávající důchodci i důchodci budoucí obráni o peníze osekanými valorizacemi, přišla rána další – hlasy pětikoaličních poslanců pofoukala sněmovna v prvním čtení vládní návrh důchodové reformy. Je to reforma jen podle názvu, ve skutečnosti jsou to jen úpravy některých parametrů (přiznala i část pětikoaličníků), většinou restriktivní.

Prolomení hranice věku odchodu do důchodu, která byla doposud 65 let (i tak dryáčnických, o čemž svědčí množství důchodů předčasných) znamená, že stávající dvacátníci se mohou těšit na zaslouženou penzi kolem sedmdesátého roku. Dále se snižuje výše důchodů (nižší redukční hranice, menší procento výdělku za odpracovaný rok). Zjednodušeně řečeno – do důchodu později a za menší peníze.

Z dílčích opatření jsou jen dvě pozitivně smysluplná.