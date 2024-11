Chystáte se krmit holuby, nebo jezdit na cyklovýlety po Evropě? Na šok z důchodu se těžko připravuje

Debata kolem tohoto návrhu nám mimo jiné připomněla i základní znak správného rodinného hospodaření (více k tomu viz moje nedávno vydaná knížka Finanční jednohubky). Tímto základním znakem je pravidelné odkládání části příjmů stranou tak, aby se podařilo postupně vybudovat dostatečně velkou finanční rezervu. Ta by měla být připravena v pohotovosti na překlenutí případných nepříznivých šoků do rozpočtu, ať už by šlo o pokles příjmů, nebo o nárůst výdajů.

A právě přechod z ekonomické aktivity do důchodu se dá chápat jako zvláštní druh šoku do rodinného rozpočtu. Takový přechod je totiž obvykle doprovázen zřetelným poklesem příjmů, zatímco výdaje klesnou méně, pokud vůbec klesnou.

Každý z nás by se proto měl zamyslet nad otázkou, jak velká by měla být finanční rezerva určená k pokrytí „šoku z důchodu“. A protože jde o velký a dlouhodobý šok, je třeba se nad touto otázkou zamyslet s předstihem řady let či spíše desítek let.

Na co jsme a na co nejsme připraveni

Prvním krokem je odhad velikosti důchodového šoku na straně příjmů neboli odhad, od jakého věku a v jaké výši nám budou vypláceny důchodové dávky ze strany státu. Právě pro tento odhad může být výsledek nynějších změn v důchodové legislativě velmi významný.

Druhým krokem je odhadnout, jak velký šok jsme ochotni připustit na straně výdajů, tedy jak velký pokles blahobytu jsme ochotni snést při přechodu ze života zaměstnance nebo podnikatele do života důchodce. (V ideálním případě bychom měli odhadnout i výdaje, které přijdou bez ohledu na naši vůli – zejména výdaje na zdravotní a sociální péči o nás nebo o naše blízké. Takové odhady jsou ale s předstihem desítek let samozřejmě velmi na vodě.)

Oba uvedené kroky vedou nakonec k odhadu, jestli nám státní důchod bude stačit na pokrytí nákladů námi plánovaného životního stylu v důchodu. Pokud nikoliv, to jest, pokud nám v našich výhledech na penzi vycházejí schodky, je třeba začít s hromaděním finanční rezervy, kterou pak budeme moct čerpat na hrazení těchto schodků.

Kdo plánuje v důchodu jen sedět v parku a krmit holuby, jistě bude mít menší náklady než ten, kdo se i ve svých sedmdesáti letech vidí na cyklovýletech podél evropských řek. Cílová částka, kterou bychom si měli na důchod naspořit, se tak může u jednotlivých lidí výrazně lišit.

Jakmile si ale ujasníme, kolik by tato částka měla v našem případě činit, můžeme k tomu připojit předpoklady o budoucím dlouhodobém vývoji některých klíčových veličin, a z těchto všech vstupů odvodit hrubý odhad výše sumy, kterou bychom si měli na důchod odkládat každý měsíc.

Odkládejme spíš víc

Jak může takový výpočet konkrétně vycházet? Předpokládejme například, že začínáme spořit 20 let před očekávaným odchodem do důchodu. Pokud budeme ukládat měsíčně dejme tomu tisíc korun a chceme po nástupu do důchodu tisíc korun zase vybírat, pak se dá čekat, že nám takto nahromaděná rezerva vydrží na prvních zhruba dvacet let důchodu.

Tady je ovšem třeba mít na paměti, že kupní síla tisícovky za dvacet let bude výrazně nižší než kupní síla téže částky dnes: pokud se bude dařit zdejší měnové politice udržovat inflaci v průměru na úrovni dnešního inflačního cíle, tedy dvou procent, pak si po dvaceti letech za tisícovku koupíme přibližně o třetinu méně zboží a služeb než dnes. Pokud by růst cenové hladiny cílové dvouprocentní tempo často převyšoval, pokles kupní síly peněz bude ještě výraznější.

Uvedený ilustrační propočet předpokládá investiční strategii, která se obecně pokládá za rozumnou: že rezervu budeme nejprve držet v akciích coby investici s poměrně vysokým očekávaným výnosem, ale také se zvýšeným rizikem, přičemž pět let před důchodem akcie prodáme a výtěžek uložíme na spořicí účet coby investici s velmi nízkým rizikem a adekvátně nízkým výnosem.

Dosažený číselný výsledek – tedy že tisícovka měsíčně ukládaná dvacet let před důchodem umožňuje vybírat tisícovku měsíčně dvacet let v důchodu – konkrétně předpokládá roční výnos akcií ve výši šest procent a úročení spořicího účtu ve výši jednoho procenta. Zejména předpoklad ohledně budoucích dlouhodobých výnosů akcií je ovšem zatížený velkou dávkou nejistoty.

Chceme-li tedy aspoň částečně potlačit riziko, že skutečný našetřený obnos bude oproti našim předpokladům nakonec menší, měli bychom si fakticky odkládat stranou spíš víc než onu předpokládanou tisícovku. Nebo začít výrazně dříve: výsledek bude stejný, pokud začneme ukládat třicet let před důchodem pouhých asi 540 korun měsíčně.

Klíčové otázky zůstávají

Vedle kázně v každoměsíčním odkládání částek vyžaduje finanční příprava na důchod od nás ještě jeden druh ukázněnosti. U investic do akcií často dochází k přechodným výkyvům nahoru i dolů. Střadatel-investora na důchod tak musí mít pevné nervy.

Achillova pata všech uvedených propočtů je ale bohužel hned ve výše zmíněném kroku číslo jedna, tedy v odhadu výše státního důchodu. Česká politická reprezentace se ani po desítkách let debat neshodla na dlouhodobě ustálené a udržitelné podobě českého penzijního systému. I potřebné změny v jeho fungování, které se teď rýsují, možná budou brzy rozmělněny, jak avizuje dnešní parlamentní opozice.

Nadále tudíž není jasné, od kterého věku a jak vysoký důchod jednotlivého účastníka systému čeká. Pro spolehlivý výpočet, kolik bychom si měli na důchod odkládat, tak některé základní informace nadále chybějí.