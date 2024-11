Volte nás - půjdete do důchodu v 67 letech za méně peněz. Hranice geniality Nutella týmu nezná mezí

„Je pro nás velkým úkolem, aby se důchodová reforma zafixovala a aby skutečně platila dlouhé roky. Vzhledem k tomu, jak se chová opozice, vidím jedinou cestu – že přesvědčíme občany, že máme vládnout dál. Že tato země potřebuje další čtyři roky odpovědného vládnutí. To je jediná záruka,“ řekl aktuální nájemník Strakovy akademie.

Jelikož nejvýznamnější úpravou parametrů je – zjednodušeně řečeno – později do důchodu za méně peněz, je překlad následovný. Volte nás, abyste chodili do důchodu v 67 letech za méně peněz. To donutí davy lidí, aby se slavnostním popěvkem vyrazili k volebním urnám doufajíc, že aktuální ochotnické divadlo bude mít na tragikomedii další čtyři roky?

Chlubení cizím peřím

Petr Fiala se svým týmem si vyhrnuli rukávy, plivnuli do dlaní, fotku s vyhrnutými rukávy použili do kampaně a jali se pokračovat v ojedinělé argumentaci. Jakkoliv mají plné právo zaplevelit billboardy okolí našich silnic, dálnic a zkrášlovat tak venkov i města, měli by mít alespoň základní sebereflexi.

Kupříkladu tvrzení, že šetrný Petr Fiala se svými věrnými ušetřil 180 miliard korun (“Snížili jsme deficit o 180 miliard“), se ukázalo nepravdivé. Po kritice odborníků přišla tedy Fialova mluvčí Ješátková s vyjádřením, že to sice skutečně není pravda, ale prý bude, neboť se heslo odkazuje k situaci a návrhu rozpočtu na rok 2025. Absurdní, není-liž pravda. Volby jsou na podzim roku 2025, takže si to voliči budou moci ověřit jak?

Ukázalo se také, že chlubení se dálnicemi je chlubení cizím peřím. Flagrantní v případě D4. Zásluhu minulých vlád (ANO a sociální demokracie s podporou KSČM a v první období i KDU-ČSL) uznal také ministr dopravy a místopředseda ODS Martin Kupka. Nedávné „Restart Česka“ vystřídalo „Děláme, co je třeba“. Krásné heslo, ovšem ve srovnání s realitou kulhá na obě nohy. Fialova vláda neučinila, co slíbila. Naopak udělala, co slíbila, že dělat nebude. Namátkou – porušila předvolební i povolební sliby ohledně daní a penzí. Dopustila kumulativní inflaci teď už zhruba 35 procent. Přitom nic nezlevňuje, jen méně zdražuje už několikrát zdražené.

Zvítězí koalice SPOLU příští rok ve sněmovních volbách? Ano 185 Ne 1552

Počet lidí v energetické chudobě podle Powerty Watch stoupnul ze 770 tisíc osob v roce 2020 na 1,3 milionu v roce 2023. Bydlení pro většinu lidí, kteří nekoupili dříve, je pouhý sen. Školek a škol se nedostává, zdravotní pojišťovny včetně VZP v problémech, schodky rozpočtu enormní. Aktuální návrh rozpočtu na rok 2025 podle Národní ekonomické rady vlády i podle ekonomů a médií tradičně blízkých vládě vycucaný z prstu (kulantně řečeno – nadhodnocené příjmy, podhodnocené výdaje). To vše je potřeba dělat pro koho a v čí prospěch? A restart Česka, kterým nás vládní propagandisté začali krmit v polovině vládního období, už proběhl, nebo se chystá? A v čí prospěch?

Vyměnit ty, kdo neveslují

V roce 2021 se vyznamenala Markéta Pekarová Adamová tričkem karikujícím srp a kladivo – srp byl zaměněn za banán. „Už žádné fronty na banány,“ hlásala. Aktuálně skutečně nejsou fronty na banány, zato jsou fronty na máslo ve slevě. A lidé stále přemýšlí, jaké léky nejsou aktuálně dostupné, když ministr zdravotnictví Válek slibuje už od podzimu 2022, že léky budou.

Tolik k výkonu TOP 09. KDU-ČSL nemá smysl zmiňovat. Kdysi tak hrdá strana, jedna z našich nejstarších, vypadá, že trpí minimálně stockholmským syndromem.

Ministru práce a sociálních věcí Jurečkovi hodily na poslední chvíli do důchodů vidle ODS a TOP 09. Jal se pak srdečně vysvětlovat i s předsedou Výborným, že jejich lehnutí na záda byl předem plánovaný cvik pro ukázku možného pohodlí občanů, kteří se díky nim nemusí moc starat a mohou si v klidu hovět. Ke kampani je třeba jen říci, že zatímco jsme od nich roky poslouchali, jak mají propočty k důchodům solidní, že jinak to nejde, během dvou týdnů zjistili, že co si mysleli, si už nemyslí, ale myslí si to, co ODS a TOP 09 chtějí, neboť tak hlasují.

Volební kampaň Petra Fialy je vzácný příklad vnímání reality na základě vlastních přání. TOP 09 a lidovci ke snaze vylepit někde skutečný úspěch nemají čím přispět. Hnutí STAN se raduje, neboť vládní voliči sociologům říkají, že byť strana nemá vlastní ucelený světonázor a byla zatížena korupčními kauzami, stejně to Vítkově partě hodí. Pro nás ostatní platí to, co předtím. Většině lidí může být jedno, kdo je u vesla, chceme ale, aby dotyční veslovali. Pokud tak nečiní, je třeba je vyměnit. Samotný Nutella tým by si měl uvědomit, že Orwell své dílo 1984 psal jako varování, nikoliv návod.

Vládnutí Petra Fialy ho vyneslo společně s dalšími ministry do čela žebříčků nepopularity politiků i ve světovém srovnání. V duchu posledních tří let se však dotyční nechytli za nos, alébrž pokračují v tvrzení, že ubohé preference v průzkumech nejsou kvůli jejich nekompetentnímu vládnutí, ale špatné komunikaci. A tu napravují s genialitou, jejíchž hranic bylo podle leckterých dosaženo videem s nákupem coca-coly a nutelly v Německu.