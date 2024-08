Na jasná pravidla a předvídatelnost důchodového systému se u nás nedbá

Názor

Budou pracovat déle, dostávat nižší důchod, ačkoliv do systému odvedli daleko více peněz. To je nevyhnutelný osud budoucích důchodců, zcela v souladu s pravidly nastavenými současnou koalicí. Náhradový poměr bude trvale klesat. Je proto podivné, že se některým zákonodárcům nelíbí, když se to děje už nyní.