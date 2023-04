Názor

Když nezaplatí člověk státu to, co je povinen, má problém. Když nezaplatí stát lidem to, co je povinen, mají problém lidé. Ukazuje se, že zatímco stát by měl být sluhou a pomocníkem občanů, u nás je občan nevolníkem, který musí dodržovat zákony, přičemž stát na něj kašle. Ministr jen s klidem konstatuje, že „došlo k porušení zákona“.