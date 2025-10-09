Rakušanovo tchořovské kázání o Okamurově smradu je zosobněním dvojího metru

Martin Zvěřina
Názor   13:30
Úřadující ministr vnitra Vít Rakušan se velmi rozhořčil nad nehorázným výrokem Tomia Okamury, který projevil přání vyhodit policejního prezidenta. Tento výrok se setkal s pochopitelným a všeobecným pobouřením. Andrej Babiš, který se pokouší o sestavení vlády, Okamurův výrok odsoudil a naznačil, že hnutí SPD na ministerstvo vnitra nepustí.
Skandální by bylo, kdyby Babiš přenechal ministerstvo vnitra někomu z Okamurova okruhu. To je nepřijatelné pro většinu občanů. V takovém případě by bylo na místě se rozčilovat. Respektive rozčilovat se může každý do sytosti, ale pokud v téhle věci někdo nemá čisté svědomí, a zároveň vystupuje jako profesor morálky, je to absurdní a drzé.

Nenaléhal jsem, tvrdí Rakušan. Švejdar jeho slova chápe jinak, v březnu ve funkci končí

Pan Rakušan se tváří jako poslední spravedlivý, ultimativní ochránce demokracie a přitom se v prosinci roku 2021 sešel jako poslanec a jen budoucí ministr vnitra s úřadujícím policejním prezidentem Janem Švejdarem, jemuž „naznačil“, že má odejít. A policejní prezident Švejdar skutečně následně rezignoval.

Takže to zformulujme přesně, zatímco Tomio Okamura „jen“ hloupě a nebezpečně žvaní a to v roli poslance bez jakéhokoli úřadu, Vít Rakušan, jako sebejistý budoucí ministr vnitra, policejního prezidenta rovnou vyhodil. To mu ovšem nebrání v sebestylizaci do příkladného demokrata.

Výroky Tomia Okamury jsou hnusné a nepřijatelné, ale stejně jsou nepřijatelné zákulisní praktiky Víta Rakušana. Cožpak si tento myslitel nepřipouští kvalitativní rozdíl mezi slovem a činem? Co víc znedůvěryhodňuje práci policie v ořích veřejnosti, řeči o vyhazovech, nebo dokonané vyhazovy? Zákulisní vynucený odchod policejního prezidenta je opravdu něco jiného, než plkání o tom.

Pamatujeme si, jak se Vít Rakušan choval na ministerstvu, například co předváděl okolo střelby na filozofické fakultě či jak předjímal výroky nezávislých soudů. Věrohodnost tohoto politika věru není nejsilnější.

Švejdar končí ve vedení policie, cítí se nežádoucí. Rozhodnutí přišlo po schůzce s Rakušanem

Zahájil-li předseda Starostů svým dnešním vystoupením svou opoziční éru, nevykročil po správné cestě. Dělá totiž z voličů pitomce, kteří si nic nepamatují a kteří nejsou schopni rozlišit mezi slovem a činem. Pokud exaltované prázdné moralizování tvořilo podstatnou část vládní prezentace Víta Rakušana, pak patrně bude též základem i jeho opoziční „činnosti“.

Popřejme mu proto štěstí a trochu více rozvahy, kdyby totiž dnes mlčel, nezpřítomnil by svůj „demokratický“ konspirační vyhazov předchozího policejního prezidenta a nepřipomněl by své přešlapy a zákulisní politiku.

