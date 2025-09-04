Antonín Dvořák je v 37 podobách otevřen širokému spektru posluchačů. A bude i legrace

Každoroční ostrý start do koncertní sezóny již osmnáctým rokem zajišťuje mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha. Po prázdninovém koncertním poflakování posluchače zaplaví nabídka špičkových orchestrů, sólistů i komorních souborů.
V pátek 5. září zahájí festival Frankfurtský rozhlasový orchestr s šéfdirigentem Alainem Altinoglu. Program zahajovacího koncertu přinese v přímém přenosu veřejnoprávní televize, sólistou ve slavném Dvořákově violoncellovém koncertě bude proslulý virtuoz Gautier Capuçon. Druhá polovina programu bude patřit, také tradičně, Dvořákově deváté symfonii, „Novosvětské“.

Když „vážná“ hudba rozchechtá. Do Prahy míří duo hudebních klaunů

Frankfurtský orchestr nabídne hned následující den program s houslistou Julianem Rachlinem, ten vystoupí v Sibeliově houslovém koncertu a poté zazní osmá symfonie Dmitrije Šostakoviče. Tenhle koncert je „tajným tipem“, protože na něj ještě zbývají vstupenky a to jak v kategorii těch dražších, tak dostupných, „pro studenty“.

Setkání s umělkyní po koncertu

Orchestrální řada festivalu je plná „pecek“, počínaje drážďanskou Staatskapelle přes Gustav Mahler Jugendorchester, přes Chamber Orchestra of Europe až po Českou filharmonii, PKF či SOČR. Na každý z koncertů ještě pár vstupenek zbývá, takže to pro zájemce není beznadějné. Pro ty, kteří z nejrůznějších důvodů nemohou koncerty sledovat bezprostředně, nabízí Česká televize pravidelné každodenní zpravodajství po celou dobu trvání festivalu pod titulem Nota bene, vždy po dvacáté hodině na ČT art.

Gilgameš ve hvězdném obsazení. Dvořákova Praha chystá lahůdku Bohuslava Martinů

Přímé přenosy připravuje i veřejnoprávní rozhlas, kromě vysílání obou finále soutěže Concertino Praga nabídne koncert v rámci festivalové pocty manželům Claře a Robertovi Schumannovým, Českou filharmonii bude dirigovat Robin Ticciati a Schumannův houslový koncert přednese Vilde Frangová. Na záznam bude rozhlas natáčet Poctu písním Antonína Dvořáka s Kateřinou Kněžíkovou a Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu řízeným Robertem Jindrou. Televize natočí na záznam originální představení dvou hudeních klaunů Igudesman & Joo, kteří připravili na objednávku festivalu program inspirovaný Antonínem Dvořákem s názvem Sound New World. V téhle činnosti jsou veřejnoprávní média nezastupitelná.

Komorní řada věnovaná Dvořákově písňové tvorbě má svou kurátorku a protagonistku v sopranistce Kateřině Kněžíkové. Řada je téměř vyprodaná a tak trochu boří představu, že nejatraktivnější jsou velké orchestry. Návštěvníci koncertu 21. září se mohou těšit na setkání s umělkyní po koncertě (setkání s hudebníky jsou naplánovaná též po koncertech 6., 10., 14. a 19. září).

Bez kravaty

Zajímavou novinkou letošního ročníku je též koncertní řada Bez kravaty, jak název napovídá, oblečení nemusí být formální a program bude také trochu odlišný od obvyklých „vážných“ koncertů. O nejvýraznějším lákadle, tedy dvojici Igudesman & Joo, byla již řeč, ale například soubor Philharmonix, neboli The Vienna Berlin Music Club, který je sestavený z členů berlínské a vídeňské filharmonie, se o programu jednotlivých koncertů domlouvá až těsně před představením a své hraje též improvizace.

Kvartetní poklad Dvořákovy Prahy. Pondělí bylo oslavnou tečkou za tříletým úsilím

Skvělý zážitek nabízí též program Mozart y Mambo, který vymyslela výtečná hornistka Sarah Willisová, spojuje kubánskou hudbu s hudbou klasickou a o tom, že to jde parádně, svědčí fakt, že existují již čtyři alba tohoto projektu. Výtěžky z Mozart y Mambo navíc putují na Kubu, kde slouží k podpoře hudební výchovy místní omladiny.

Po dobu konání festivalu se v Rudolfinu objeví výstava fotografií Antonína Dvořáka i prezentace projektu Vltavská filharmonie.

Z letošních 37 programů festivalu Dvořákova Praha si může snad vybrat každý, co do pestrosti a hudební úrovně rozhodně nezaostáváme za světem, navíc se organizátorům daří držet ceny vstupného na přijatelné výši. Popřejme divákům i hudebníkům, ať si festival užijí.

