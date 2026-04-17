Pražané sobě? Jak kteří. Motoristé mohou nový most vnímat jako diskriminaci

Skoro každý pražský most se něčím, byť jen v detailu, vymyká. Například Čechův je nejkratší a také jediný secesní. Dvorecký se vymyká tím, že je určen pouze pro MHD (tramvaje i autobusy), pěší a cyklisty. V případě potřeby pro sanitky, hasiče a vozidla policie.
Už toto je vydatný příspěvek pro barikádu kulturní války. Stačí juknout do diskusí na webu. Jeden častý argument: „No jo, ale automobilové dopravě ten most neuleví.“ A hned nato zazní protiargument: „Ale to není jeho plánem ani cílem.“
Zahltila by auta nový most? Zkušenost napovídá, že spíš ano
Cílem této spojnice Prahy 4 a Prahy 5 je možnost překračovat Vltavu tam, kde to dříve nebylo možné, nanejvýš přívozem. Aby tam mohli překračovat řeku ti, kteří chodí pěšky, jezdí na kole nebo používají MHD – a až dosud si kvůli tomu museli zacházet kilometry po proudu či proti proudu.
Motoristé sice na most nesmějí, ale jinak mají širší možnosti volby. Mohou používat mosty od Barrandovského po Palackého a další mosty v centru. Jistě, platí za to cenu v podobě stálých ucpávek provozu. Ale kdyby se Dvorecký most otevřel i jim, ucpávky by zmizely? Toto nelze přesně dopředu říci. Ale dosavadní zkušenost napovídá, že čím víc nových dopravních cest se autům otevře, tím víc jich auta zaplní. A že by to tak více či méně bylo i na Dvoreckém mostě.
Praha má už 1,4 milionu obyvatel. A připočteme-li k tomu i její středočeské zázemí, lze říci, že Praha je metropolí dvoumilionové aglomerace. Jejích obyvatel, pracovišť, potřeb i aut. Mnozí jsou přesvědčeni, že stačí vymyslet nějakou geniální dopravní komunikaci či geniální algoritmus nastavení semaforů pro průjezd Prahou, a hlavní problém se vyřeší.
Jiní tvrdí, že uliční síť v centru stále kopíruje parametry středověkého města stavěného pro vozy s koňmi, nanejvýš dobu gründerského kapitalismu v 19. století (po zboření hradeb). A že lepší cestou je snížení provozu aut v centru i zvýšení přitažlivosti MHD či pěší chůze.
Pro takové lidi byl projektován Dvorecký most. Teprve časem uvidíme, nakolik se očekávání naplní. Už teď ale zjistíme, zda politické i společenské síly typu Motoristů sobě to budou vnímat jako diskriminaci. Anebo jako zajímavou alternativu.
Po sto letech pauzy od Jiráskova mostu
Bude to docela zajímavý test. Už historicky. Připomeňme, že Dvorecký most je první novou spojnicí vltavských břehů v širším centru Prahy po téměř sto letech.
Až do poloviny 19. století si Praha vystačila s jedním mostem. S Juditiným, a když ho v roce 1342 poškodila povodeň, tak s Karlovým na jeho místě. Až v roce 1841 byla otevřena další spojnice, řetězový Most císaře Františka I. (dnešní Most legií). A pak se stavby rozjely. Ale kdy ten boom ustal? Kdy byl otevřen poslední velký most v širším centru Prahy?
Odmyslíme-li si mosty ryze dálniční, železniční nebo ty, kde novostavba jen nahradila most či lávku předchozí, musíme se vrátit na začátek 20. století. Tehdy se stavěly až dosud poslední nové mosty přes Vltavu v místech, kde spojnice dosud chyběla.
Byl to most Čechův (otevřen 1908), most Hlávkův (1911), pak ještě most Mánesův na místě starší Rudolfovy lávky (1916). K desátému výročí republiky byl v říjnu 1928 otevřen most Libeňský. Vůbec nejmladším v centru až do dnešního dne zůstával Jiráskův most, stavěný v letech 1929–1931 (definitivně dokončen 1933).
Na okraj, při jeho stavbě byly do vozovky rovnou vsazeny tramvajové koleje, aby se tam pak nemusely ukládat dodatečně. Dopadlo to tak, že přes Jiráskův most tramvaje nikdy nejezdily a již položené koleje byly opět vyňaty.
Už z toho vidíme, že prorokovat další osudy mostů bývá obtížné. Zvlášť jde-li o experiment jen pro MHD, pěší a cyklisty. Ale to nic nemění na faktu, že Dvorecký most je po téměř století první novou spojnicí vltavských břehů v širším centru Prahy.