Dynamo i dál čekají těžké časy. V Budějovicích může Lavi natočit Vyšehrad 3

Brána je samozřejmě zamčená, protože je hluboká noc z 1. na 2. dubna. Ne, není to pozdní apríl. Extempore má pak i další pokračování, nechybějí samozřejmě ani vulgární výrazy. A takhle se chová člověk, který pracuje pro druholigový fotbalový klub SK Dynamo České Budějovice a je zodpovědný za jeho ekonomiku.
Ano, Dynamo má problémy už dlouho. Vše se navíc stupňuje. V loňské, ještě prvoligové sezoně sbíral tým jeden nelichotivý rekord za druhým, ani jednou v soutěži nevyhrál a vše logicky skončilo jasným pádem níž. Pak se měnili majitelé. U fanoušků silně neoblíbený Vladimír Koubek klub prodal, ale s novým vedením v čele s Nnekou Ede zlepšení nepřišlo. Naopak. V Dynamu kolem A mužstva už není prakticky nikdo z dřívějších srdcařů, v útrobách stadionu panuje „blbá nálada“. Před pár dny dostal vyhazov portugalský trenér, kterého si naopak fanoušci jako jednoho z mála velmi oblíbili a podporovali jeho i hráče.
Noční dobývání budějovické radnice. Člen vedení Dynama urážel i náměstka
Dlouhodobě navíc vázne komunikace a spolupráce majitelů klubu s městem. A tento týden situace vygradovala. Město České Budějovice, konkrétně právě Petr Maroš (Naše Česko), který je prvním náměstkem primátorky, oznámil, že je ve hře dokonce vypovězení smlouvy o pronájmu stadionu na Střeleckém ostrově. To by znamenalo, že by si A mužstvo muselo hledat nové hřiště, kde by hrálo svá utkání.
Konec fáze jedna
Vedení budějovické radnice o tom uvažuje kvůli neplnění smluvních povinností ze strany klubu. Klíčovým bodem je neodevzdané vyúčtování financí, které město Dynamu posílá, jsou to miliony korun. Mělo k tomu dojít do konce února. To se nestalo. Pak dostal klub výzvu, ať do konce března zjedná nápravu – a ani k tomu nedošlo. Dynamo sice vydalo prohlášení, ve kterém tvrdí, že už vyúčtování zaslalo, ale Maroš okamžitě oponoval, že tento dokument rozhodně není dostatečný, navíc byl ještě doručen špatným způsobem a na špatnou adresu.
A tak došlo až na to, že se David Jelen, zodpovědný za finance Dynama, rozhodl v pozdních nočních hodinách vyrazit před radnici, tam ztropit ostudu a ještě se u toho nechat natočit. Nakonec vše zveřejnil na Facebooku. „Já jdu, ale otvírací hodiny jsou na pi*u. Opět jsem selhal. Zkusím ještě zabouchat. Péťo, pusť mě dovnitř, Péťo... Podle mě nepřijde. A víš proč? Se*e na mě. A to je konec fáze jedna,“ vykládá ve videu Jelen.
Klub působí v mnoha ohledech amatérsky už delší dobu, ale tohle byl nový vrchol. Tedy vlastně nové dno, jak pak psali na sociální sítě fanoušci i politici. Myslím ale, že tohle ještě vrchol ani dno, říkejme tomu jakkoli, nebyl. Klub bude dál prožívat těžké časy. Dynamo se sice od jednání Jelena distancovalo s tím, že je to externí pracovník, ale ničemu to už nepomohlo. A tak už se dokonce proslýchá, že vše skončí odchodem současných majitelů i s druholigovou licencí a město s krajem pak začnou budovat nové Dynamo. Uvidíme.
Rozhodně pokud právě v těchto dnech hledá Jakub Štáfek alias Lavi inspiraci pro další pokračování filmového Vyšehradu, už nemusí dál dumat. Stačí, když dorazí do Českých Budějovic. Tady se ten příběh píše úplně sám, stačí ho jen navnímat a natáčení může začít.