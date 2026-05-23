Ebola, hantavirus a antibabiš: kdo z politiků míří do péče primáře Chocholouška?

* Tohle říkával Jan Werich: „Nemysli. Když myslíš, tak nemluv. Když mluvíš, tak nepiš. Když píšeš, tak nepodepisuj. Když podepíšeš, tak se nediv.“ Dnes by dodal: „Nepiš na sociální sítě. Když píšeš, nepřidávej fotky. A hlavně obojí hned smaž, jinak se nediv!“ Kdo z politiků se nepoučil ani po nahnědlých internetových legráckách Filipa Turka, tomu asi není pomoci. Ministryně místního rozvoje Zuzana Mrázová se do svých soukromých legend zamotává čím dál víc. Plakat na brífinku, jak jsem nikdy neměla na drahé dovolené, při vědomí, že mám plný Instagram fotek z Japonska, Brazílie či Srí Lanky, to už vyžaduje opravdu velkého fištróna! Neexistuje nějaký předpis o minimálním počtu mozkových závitů u ministra?
* Mimochodem, když jde o politiky a sítě: v politických kuloárech, hlavně těch sněmovních, to dnes vypadá jako na večírku influencerů třetí kategorie. Dříve poslanci vyšli po hlasování ze sálu, zamířili k chumlu novinářů a tam si honili trika jako 200 ředitelů zeměkoule. Dnes vybíhají, míjejí novináře a rychle hledají tiché zákoutí, kde si mohou natočit nějaké nejlépe veselé selfie-video a jako první ho umístit na síť. Divná, snad až nemocná doba.
* Možná je za tím konjunkce Jupitera se Saturnem, snad se ve znamení štíra střetl mikromosmos s makrokosmem, ale stal se zázrak: se jmenováním Miroslava Hlaváče novým náčelníkem generálního štábu souhlasí vláda, prezident i opozice. Jediný, kdo je proti, je paradoxně ministr obrany Jaromír Zůna, tedy ten, kdo s ním bude denně v kontaktu. Tak přejeme příjemné zelené kočkování!
* Kam se ebola i hantavirus hrabou na syndrom antibabiš! Zdálo se, že se slovem Babiš na rtech historicky nejvíc vstávali, uléhali a snad i plnili manželské povinnosti bývalí předsedové ODS a TOP 09 Petr Fiala a Markéta Pekarová Adamová. Ale snad ještě větší šílenec je poslanec ODS Pavel Žáček (v dobách před nakažením zvaný Pažout). Ten veřejně sepsul svou stranickou kolegyni Janu Černochovou za to, že ocenila Babišovu vládu za výběr nového náčelníka generálního štábu. Pozor: i Žáček uznává, že Miroslav Hlaváč je dobrá volba, vadí mu ale ta pochvala: „My nemůžeme kolaborovat s Babišem, vždy musíme být v čele pelotonu proti Babišovi!“ To už je na láskyplnou ústavní péči primáře Chocholouška.
* Souboj dvou Václavů neutichá ani 15 let po smrti jednoho z nich. Ve stejný den, kdy Knihovna Václava Havla ohlásila, že po odchodu hlavního sponzora Zdeňka Bakaly a většiny zaměstnanců stojí před krachem, pořádal Institut Václava Klause, sponzorovaný Pavlem Tykačem, seminář a křest dvou knih v sále Bellevue ve 24. patře Grand Hotelu Prague Towers. Že by Klaus Havla zase porazil?