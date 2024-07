Kreativita u tendru za stovky miliard. Když ale jde o jadernou technologii, není ohýbání reality akceptovatelné

Názor

Před finále jaderného tendru spustila francouzská EdF reklamní kampaň, ve které tvrdila, že 75 procent Čechů podporuje právě jejich nabídku. Reklama obsahovala natolik kreativní práci s daty, že by to mělo děsit každého, kdo by právě této firmě chtěl svěřit zakázku za stovky miliard.