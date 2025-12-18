Jak si Masarykův nástupce vyjednal podporu. 90 let od volby Edvarda Beneše československým prezidentem

Jagellonci sice měli s Habsburky pro případ vymření jednoho z rodů od r. 1515 uzavřenou smlouvu o vzájemném nástupnictví, ale protože české stavy nebyly jejími účastníky, platnost této smlouvy neuznaly, a bylo tak třeba krále zvolit na zemském sněmu.
Uchazečů byla celá řada, domácích (mj. nejvyšší purkrabí Zdeněk Lev z Rožmitálu, syn Jaroslava Lva z Rožmitálu, jehož proslavil Alois Jirásek v povídce Z Čech až na konec světa) i cizích, ale Habsburkové se nakonec – i pomocí úplatků a slibů (které nemínili příliš vážně, a také je později podle toho dodržovali) – v předvolební kampani prosadili, a 23. října 1526 tak byl rakouský arcivévoda Ferdinand Habsburský zástupci sněmu zvolen budoucím králem.
Aby se jím ale opravdu stal, musel ještě přistoupit k tzv. volební kapitulaci, tj. písemnému slibu, jímž se zavázal k zachovávání stavovských práv, svobod a privilegií, což po příjezdu do Prahy učinil dne 15. prosince 1526 (tedy právě minuvší pondělí před baťovskými 499 lety); korunovace, která proběhla 24. února následujícího roku, již byla jen sice potřebným, leč pouze formálním stvrzením nastalého stavu (a samozřejmě tehdy nikdo netušil její význam – že habsburská dynastie se na českém trůnu usadí na dalších téměř 400 let).
Volba prezidenta jde sice rychleji – vše se dá stihnout za jediný den – to však nijak neznamená, že předvolební kampaň a předvolební vyjednávání (abych nenapsal rovnou „intriky“) bývají jednodušší či dokonce eticky čistší (což nepochybně platí i pro doby, kdy se o výsledku rozhoduje předem v předsednictvu státostrany či rovnou v Moskvě). A protože je dnes, 18. prosince, devadesáté výročí volby Edvarda Beneše prezidentem Československa, stojí za malou připomínku, jak to tehdy bylo.
Tomáš Garrigue Masaryk byl 24. května 1934 počtvrté zvolen prezidentem – v ústavě bylo sice obecně zakotveno, že prezident může zastávat funkci nanejvýše dvě sedmiletá funkční období, ale pro Masaryka, „prezidenta Osvoboditele“, jak se mu tehdy říkalo, byla výslovně stanovena výjimka. Volbu vyhrál zcela jednoznačně, poměrem 327 hlasů ku 38 hlasům pro jeho protikandidáta Klementa Gottwalda (ten se pro nemoc volebního zasedání neúčastnil), jehož komunistická strana nominovala pod heslem „Ne Masaryk, ale Lenin!“.
Toto a další, ještě snad drsnější hesla (mj. o Masarykovi jako představiteli „fašistické republiky“) její poslanci dokonce vykřikovali při volbě, takže nakonec museli být z Vladislavského sálu násilím vyvedeni. Později, po zbavení poslanecké imunity, byly za to a hlavně za jejich předchozí protistátní činnost na komunistické poslance Klementa Gottwalda, Josefa Krosnáře, Josefa Štětku a Václava Kopeckého dle zákona na ochranu republiky (č. 50/1923 Sb.) vydány zatykače. Gottwald a Kopecký pak uprchli do Moskvy, Štětka byl odsouzen do vězení, Krosnář se skrýval.
Skutečný problém byl ovšem v tom, že Masarykovi, tehdy již čtyřiaosmdesátiletému, nesloužilo dobře zdraví, zhruba měsíc před volbou jej postihl záchvat mrtvice, která dramaticky zhoršila jeho zrak, a tak mu při skládání poslaneckého slibu musel jeho text být polohlasem předříkáván, což neušlo pozornosti, ale oficiálně se to svádělo na „slabost po jarní chřipce“. I když se poté částečně zotavil, o rok později jej postihla další, ještě těžší mrtvice a začalo být prakticky nemožné jeho zdravotní stav před veřejností tajit.
Po konzultacích s Benešem a ministerským předsedou Hodžou se nakonec v druhé polovině listopadu rozhodl k abdikaci, veřejnosti však tuto zprávu nikdo oficiálně nesdělil, protože Beneš pokládal za nutné si nejprve vyjednat podporu v nastávající prezidentské volbě.
Zejména si totiž nemohl být jist hlasy agrárníků, jejichž část Beneše jako prezidenta již předtím dlouhodobě odmítala, a tak začal vyjednávat víceméně s kdekým: se slovenskými nacionalisty, jejichž jedno křídlo vedené Jozefem Tisem, pozdějším prezidentem Slovenské republiky (tak zněl oficiální název, byť se častěji užívá označení „Slovenský štát“), jej slíbilo volit, s komunisty, jejichž podporu vyhandloval za příslib amnestie pro výše zmíněné stíhané poslance, s henleinovci, kteří se tehdy projevili o stupínek charakterněji než komunisté a pouze slíbili do volební urny vhodit prázdné lístky, aby snížili kvorum…
Dne 14. prosince 1935 pak Masaryk vyhlásil amnestii pro Gottwalda, Kopeckého, Krosnáře a Štětku a poté abdikoval. Volba nového prezidenta byla stanovena na 18. prosince, takže se na ni Gottwald a Kopecký stihli vrátit z Moskvy, Štětka byl propuštěn z vězení a Krosnář si odlepil falešné vousy, Hlinkovo křídlo luďáků Beneše také podpořilo a svůj slib dodrželi i henleinovci. Beneš, ostatně jediný kandidát (nominant protibenešovské části agrárníků Bohumil Němec vpředvečer volby odstoupil), tak byl zvolen 340 hlasy z celkových 440 přítomných poslanců a senátorů.
Byla to ovšem volba, která vrhla dlouhé stíny dopředu: nový prezident později projevil zemanovskou mstivost, když po válce neumožnil obnovení žádné ze stran, které jej při předvolebních vyjednáváních plně nepodpořily (především šlo o agrárníky, ale i o další, menší středové a středopravicové strany), a tím velmi oslabil demokracii „třetí republiky“ (1945-48) – a zejména se od okamžiku této volby ocitl ve stále sílícím vleku komunistů, z něhož pak vyplynula Smlouva o poválečné spolupráci se SSSR z 12. 12. 1943 (takovou smlouvu nepodepsala žádná jiná demokratická exilová vláda) a konečně i „Vítězný únor“.