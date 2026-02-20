Zůstane točená desítka nejlevnější volbou? Snížení DPH na nealko ohlašuje další kolo bitvy

Česko bývalo jedinou zemí na světě, kde – v přepočtu na litr – byla desítka točená v hospodě levnější než benzin. To už pěkných pár let neplatí. Ale stále ještě platí jiný unikát. Česko je snad jedinou zemí na světě, kde – v přepočtu na půllitr – je v hospodě točená desítka levnější než nejlevnější nealkoholický nápoj. Platí to pro laciné hospody, už ne tak výrazně jako kdysi, ale v zásadě to stále platí.
Zůstane to tak navždy? Tu otázku oživil návrh zákona o obnovení elektronické evidence tržeb (EET), který ve středu předložila ministryně financí Schillerová. O samotném návrhu zákona už se psalo dost. Ale obsahuje i jednu spíše nenápadnou pasáž, která by mohla zmíněný český unikát narušit. Navrhuje totiž snížit DPH na nealkoholické nápoje, které budou konzumovány v lokálech, z 21 na 12 procent.
Zdražované, ale relativně stále levné pivo
Plyne z toho, že v Česku se sníží míra alkoholismu? Jistěže ne. Zatím nelze dělat žádné jasné závěry. Za prvé: je to jen návrh zákona. Za druhé: i když projde, bude platit až od ledna 2027. Za třetí: i když začne platit v nyní předložené verzi, nelze přesně odhadovat, jak se promítne do skutečných účtovaných cen. Tyto věci nikdy nefungují podle ideálního modelu, jaký si tvůrci představují.
Jenže zároveň platí, že už samotný předložený zákon může rozjet další kolo již letité debaty. Ta debata se odvíjí od logické otázky. Má smysl varovat před alkoholismem a bojovat s ním v zemi, kde nejlevnější volbou v hospodě je točená desítka? Kde k pití piva nabádá nejen společenský tlak kamarádů, ale i prostý ekonomický kalkul?
Nechme teď trochu stranou, že ceny v restauracích stoupají plošně skrze inflaci. Ale i bez ní je zřejmé, že doby, kdy našinec přišel do hospody, dal si pět desítek (5 x 1,70 Kčs), startky (4,40 Kč), tlačenku (4 Kč), zaplatil dvacetikorunou a odcházel s pocitem granda, který tam nechal slušné dýško, se nikdy nevrátí. Ač to v zásadě takhle fungovalo přes všechny režimy od Františka Josefa přes Masaryka, stalinisty, reformní komunisty, Husákovu normalizaci až po Havla…
Ten model měl společenský význam. Pomohl vytvořit široce přístupnou hospodskou kulturu, přežívající politické změny. Kulturu, v níž hospody tvořily sociální sítě daleko pestřejší, než jak fungují nyní na webu. V jedné a téže lidové hospodě jste mohli běžně narazit na dělníky i intelektuály, na lidi loajální režimu i nekonformisty. Ty bubliny zdaleka nebyly tak uzavřené, jako je tomu dnes.
Jistěže to nebylo dlouho udržitelné v tržním prostředí po roce 1991. Časy, kdy točená desítka stála v přepočtu méně než jedno euro a kdy na to západoevropští návštěvníci zírali, skončily nejpozději za covidu a inflace. Ale otázka cenového poměru, otázka, proč i v laciné hospodě musí být nejlevnějším nápojem točená desítka, zůstává v jádru dodnes. A bylo by obtížné tvrdit, že s mírou alkoholismu vůbec nesouvisí.
Chcete levnou limonádu? Vypít ve výčepu
Návrh zákona o EET a snížení DPH z 21 na 12 procent pro nealko nápoje má různé zádrhele. Třeba v tom, že se týká pouze nealkoholických nápojů vypitých přímo v lokále. Takže když by si někdo – třeba turista na výletě – v hospodě koupil nealko v láhvi na cestu, platil by více. Ale co kdyby si pak tu láhev otevřel a vypil ji ještě v hospodě? Vrátili by mu cenový rozdíl?
To jsou detaily, které se ještě musí vychytat. Ve shrnutí ČTK na ně kriticky poukazují i lidé z byznysu. Ale ten základní pohyb vychází správným směrem. Těžko najít racionální důvod, proč by se ve veřejném stravování mělo pivo zdaňovat nižší sazbou než nealko. A proč je právě točená desítka tou nejlevnější volbou nápoje v zemi, kde se tak často skuhrá na alkoholismus.